Ecco come gli USA vogliono risolvere il problema incendi sulle EV

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato un prestito di 670 milioni di dollari ad Aspen Aerogels per sviluppare barriere termiche innovative per le batterie delle auto elettriche. L'investimento mira a ridurre i rischi di incendi nei veicoli elettrici, un problema che, seppur raro, attira molta attenzione mediatica.

Le barriere termiche prodotte da Aspen Aerogels sono progettate per contenere le fiamme e prevenire la diffusione del fuoco tra le celle della batteria. Questo sistema di protezione è particolarmente importante per contrastare il fenomeno della "fuga termica", un surriscaldamento incontrollato della batteria che può verificarsi per varie cause come danni, infiltrazioni d'acqua o cortocircuiti.

Tecnologia all'avanguardia

Le barriere termiche di Aspen Aerogels sono ultra-leggere e hanno uno spessore tra 1 e 4 millimetri. Queste caratteristiche permettono di non compromettere la densità energetica e il peso della batteria, a differenza degli aerogel tradizionali. Il costo di installazione varia tra 300 e 1000 dollari per veicolo.

Si prevede che l'investimento degli USA creerà 550 posti di lavoro nell'edilizia e 255 impieghi a tempo pieno.

L'azienda ha già stretto accordi con importanti costruttori automobilistici come General Motors, Toyota, Audi e Scania. La tecnologia di Aspen Aerogels ha radici nel settore aerospaziale, essendo stata sviluppata inizialmente per i programmi della NASA.

Impatto economico e produttivo

Il finanziamento governativo porterà alla costruzione di un nuovo stabilimento a Register, Georgia. Una volta a pieno regime, l'impianto avrà la capacità di fornire barriere termiche per 2 milioni di veicoli elettrici all'anno. La produzione dovrebbe iniziare nel 2027.

Foto di Kindel Media da Pexels

Questo investimento non solo migliora la sicurezza dei veicoli elettrici, ma rappresenta anche un importante stimolo per l'economia locale e l'industria americana delle tecnologie verdi. L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto degli sforzi statunitensi per promuovere l'adozione di veicoli elettrici e ridurre le emissioni nel settore dei trasporti.