Ecco come innamorarsi: svelata la nuova Porsche 911 GT3 2025

La Porsche 911 GT3 celebra il suo 25° anniversario con un restyling significativo. La nuova versione 992.2 debutta contemporaneamente nella variante standard e Touring, introducendo novità come il pacchetto Weissach sulla GT3 e i sedili posteriori opzionali sulla Touring.

Questo aggiornamento rappresenta un'evoluzione importante per uno dei modelli più iconici di Porsche, combinando prestazioni da pista con maggiore versatilità nell'uso quotidiano. La GT3 si conferma così un punto di riferimento nel segmento delle sportive ad alte prestazioni, mantenendo il DNA da corsa ma ampliando le possibilità di utilizzo.

Design e aerodinamica

Il restyling della GT3 si allinea con quello della 911 recentemente aggiornata. I nuovi fari anteriori Matrix LED integrano tutte le funzioni di illuminazione, permettendo l'inserimento di prese d'aria maggiorate. L'aerodinamica è stata ottimizzata con inediti profili nel sottoscocca e braccetti dei doppi triangoli anteriori dal profilo a goccia, derivati dalla GT3 RS, che migliorano deportanza e raffreddamento dei freni.

Come da tradizione, le soluzioni per la riduzione del peso sono maniacali

Per la prima volta, la variante Touring offre sedili posteriori opzionali, abbinabili a sedili anteriori a guscio in carbonio con poggiatesta abbattibili. Il quadro strumenti digitale include una modalità Track screen per la guida in pista.

Leggera e aspirata

La GT3 mantiene il suo focus sulla leggerezza con soluzioni come la batteria agli ioni di litio e nuovi cerchi in alluminio. Il pacchetto Weissach, ora disponibile anche sulla GT3 standard, riduce ulteriormente il peso a 1.420 kg grazie a componenti in fibra di carbonio. Per la Touring è disponibile il pacchetto Leichtbau con elementi alleggeriti.

Il motore rimane il 4.0 sei cilindri boxer aspirato da 510 CV e 450 Nm, ora abbinato a trasmissioni con rapporto finale accorciato dell'8%. Le prestazioni sono notevolissime: 0-100 km/h in 3,4 secondi e velocità massima di 313 km/h con il cambio PDK.

La nuova Porsche 911 GT3 è già ordinabile in Italia a partire da 215.543 euro, sia per la versione standard che per la Touring, confermando il suo posizionamento al vertice della gamma 911 per gli appassionati di guida più esigenti.