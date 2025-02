Ecco come la Volvo EX-90 può prevenire incidenti stradali

ll nuovo SUV Volvo EX90 rappresenta una svolta rivoluzionaria nel panorama automobilistico, coniugando innovazione tecnologica e un impegno intransigente per la sicurezza. Questa ammiraglia completamente elettrica non è soltanto un mezzo di trasporto, ma un concentrato di ingegneria avanzata, pensato per anticipare e prevenire ogni possibile imprevisto, garantendo così un’esperienza di guida serena e protetta.

Una sicurezza rivoluzionaria

Uno degli elementi più innovativi dell’EX90 è il sistema di comprensione del conducente, recentemente riconosciuto da TIME tra le Migliori Invenzioni del 2024. Questo sofisticato sistema, frutto di oltre cinquanta anni di studi e sperimentazioni, utilizza sensori e algoritmi in tempo reale per monitorare lo stato del guidatore, rilevando segnali di stanchezza, distrazione o alterazione. Quando il rischio aumenta, l’auto interviene progressivamente, passando da avvertimenti delicati a notifiche più incisive, fino ad arrestarsi in sicurezza in caso di emergenza. L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente il numero di incidenti e garantire la massima protezione per chiunque sia a bordo.

Il cuore tecnologico dell’EX90

L’innovazione tecnologica dell’EX90 si esprime attraverso il suo sistema di calcolo centrale, il primo di questo tipo realizzato da Volvo. Basato sulla piattaforma NVIDIA DRIVE® e integrato con il sistema Snapdragon® Cockpit di Qualcomm, il computer di bordo dotato di intelligenza artificiale gestisce in modo armonico e reattivo ogni aspetto del veicolo. Dalla sicurezza all’infotainment, fino alla gestione della batteria, questa centralina intelligente permette all’auto di apprendere dai dati raccolti in tempo reale e di evolversi attraverso aggiornamenti software over the air, garantendo un’esperienza di guida sempre all’avanguardia.

Un ecosistema di sensori e connettività

Il SUV si distingue ulteriormente per l’ampia rete di sensori integrati, che comprende radar, telecamere e un lidar di ultima generazione fornito da Luminar. Questa combinazione di tecnologie, supportata da una connettività 5G costantemente attiva, permette una raccolta dati continua e precisa. In questo modo, l’EX90 non solo risponde agli eventi in tempo reale, ma anticipa le esigenze del conducente, contribuendo a rendere ogni viaggio un’esperienza intelligente e connessa.

Verso un futuro sostenibile

Non solo sicurezza e tecnologia, ma anche un impegno per la sostenibilità contraddistinguono la Volvo EX90. Progettata per una trazione completamente elettrica e con un’autonomia fino a 600 km, la vettura introduce innovazioni come la ricarica bidirezionale. Questa funzione consente ai proprietari di contribuire al bilanciamento della rete elettrica e di promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili, integrando così l’innovazione tecnologica con una visione ecologica per il futuro.

La Volvo EX90 incarna il futuro della mobilità, dove la sicurezza non è solo un optional, ma una priorità assoluta integrata in ogni aspetto della vettura. Con tecnologie all’avanguardia che vanno dalla comprensione del conducente a un sistema di calcolo centrale dotato di intelligenza artificiale, l’EX90 si configura come un partner affidabile per chi cerca protezione, innovazione e sostenibilità. In questo modo, Volvo riafferma il suo ruolo di leader nel cambiamento tecnologico e nella sicurezza automobilistica, offrendo un’esperienza di guida che evolve e si adatta alle esigenze di ogni viaggiatore.