Ecco come Toyota vuole risolvere il problema dell'idrogeno

Toyota ha presentato delle innovative cartucce portatili di idrogeno, abbastanza compatte da poter essere trasportate come uno zaino. L'azienda giapponese ha svelato questa tecnologia al Japan Mobility Show Bizweek 2024, tenutosi la scorsa settimana.

Queste cartucce rappresentano un potenziale punto di svolta per l'utilizzo dell'idrogeno come fonte energetica. Potrebbero infatti alimentare una vasta gamma di dispositivi, dai fornelli da campeggio fino alle automobili. Il vantaggio principale è la possibilità di sostituirle o ricaricarle facilmente una volta esaurite, superando così uno dei maggiori ostacoli alla diffusione dei veicoli a celle a combustibile.

Nonostante le promesse iniziali di zero emissioni e facilità di rifornimento, i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) hanno incontrato notevoli difficoltà. L'infrastruttura di rifornimento si è rivelata inadeguata, portando i proprietari a intentare cause legali e richiedere il riacquisto dei loro veicoli "puliti".

Le nuove cartucce portatili di Toyota mirano a rendere l'idrogeno una fonte energetica familiare e sicura, utilizzabile in diverse situazioni quotidiane. L'azienda non ha specificato la capacità esatta, ma le immagini generate al computer mostrano un'etichetta con 4,7 litri e una pressione di 525 bar, equivalenti a circa 161 grammi di idrogeno.

Applicazioni pratiche e sviluppi futuri

La prima applicazione concreta di questa tecnologia è un fornello a idrogeno sviluppato in collaborazione con Rinnai Corporation, esposto durante l'evento in Giappone. Toyota sta cercando start-up e altri partner per sviluppare ulteriormente e commercializzare queste cartucce simili a batterie.

Toyota potrebbe aver trovato la soluzione al problema del rifornimento di veicoli a idrogeno.

Sebbene le cartucce non siano ancora in produzione di massa, potrebbero rappresentare un importante passo avanti verso la diffusione dell'idrogeno come fonte energetica alternativa. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima di vedere auto a idrogeno con cartucce sostituibili sulle strade.

Il concetto di Toyota potrebbe potenzialmente rivoluzionare l'uso dell'idrogeno, rendendolo più accessibile e pratico per il consumatore medio. Resta da vedere come questa tecnologia si evolverà e se riuscirà a superare le sfide che hanno finora limitato l'adozione dei veicoli a celle a combustibile.