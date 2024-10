Toyota non ha nessuna intenzione di abbandonare la Supra

Toyota ha chiarito che non ha intenzione di interrompere la produzione della Supra, nonostante le voci sulla fine della BMW Z4 nel 2026. Sean Hanley, Vice Presidente Marketing e Vendite di Toyota Australia, ha dichiarato a CarExpert: "Non c'è alcun piano di interrompere il marchio Supra in questa azienda. Lo so per certo. BMW non è Toyota. L'idea che la Supra venga fermata è puramente speculativa."

Questa affermazione è particolarmente interessante considerando che Z4 e Supra sono prodotte nello stesso stabilimento Magna Steyr a Graz, in Austria. Se BMW non rinnoverà il contratto con il produttore per una nuova generazione della Z4, il futuro della Supra rimane incerto ma potenzialmente promettente.

Hanley ha suggerito che la Supra potrebbe evolvere in futuro, sia nella forma che come brand più ampio. "Potrebbe cambiare. Potrebbe trasformarsi, a livello di design", ha affermato. Questo apre la possibilità a una gamma Supra che vada oltre l'attuale coupé sportiva.

Toyota potrebbe mantenere vivo il nome Supra per un modello di nuova generazione.

Le opzioni per Toyota includono lo sviluppo di una nuova Supra completamente in-house o con l'aiuto di un nuovo partner. Mantenere il prestigioso nome Supra, riportato in vita nel 2019 dopo 17 anni di assenza, sembra essere una priorità per l'azienda.

Tuttavia, l'espansione del marchio Supra a una famiglia di modelli più ampia potrebbe essere una mossa rischiosa, soprattutto se includesse un SUV. In un panorama automobilistico che vede già esempi controversi come la Ford Mustang Mach-E e la Mitsubishi Eclipse Cross, l'evoluzione della Supra sarà sicuramente oggetto di grande attenzione da parte degli appassionati.