Questa funivia che diventa un minibus è fatta in Italia, arriverà sul mercato in un anno

In occasione del congresso mondiale dei trasporti a fune tenutosi recentemente a Vancouver, l'azienda alto atesina Letiner ha presentato una delle più grandi novità nel campo della mobilità urbana: ConnX. Questa innovativa soluzione di mobilità elettrica progettata per rendere le città più sostenibili, ha già aver superato con successo un'articolata fase di test e sarà pronta per il mercato entro un anno.

ConnX mira a unire i sistemi di trasporto funiviari aerei e la mobilità elettrica terrestre, come tram e metropolitane. Il cuore di questa soluzione ibrida risiede in una funivia la cui cabina, una volta giunta in stazione, viene trasferita su un veicolo elettrico autonomo che prosegue il percorso a livello stradale. Questo sistema offre due vantaggi principali: permette di superare facilmente ostacoli topografici o strutturali con la funivia e fornisce un'alternativa flessibile nelle aree dove non è possibile implementare una funivia continua.

Un solo obiettivo: rivoluzionare la mobilità cittadina

I test condotti negli ultimi mesi, sia presso il centro di prova a Vipiteno che all'Automotive Testing Center ZalaZone in Ungheria, hanno dato risultati estremamente positivi. Klaus Erharter, direttore tecnico di Letiner, e Günther Tschinkel, responsabile dell'ingegneria elettrica, hanno dichiarato che la collaborazione con l’azienda slovena Elaphe, leader nel settore dei motori in-wheel, ha permesso di ottimizzare i processi e testare ogni funzione complessa di ConnX.

Il primo prototipo di ConnX è stato sviluppato a Vipiteno nel 2021. Ora, a quattro anni di distanza, il progetto è pronto a rivoluzionare la mobilità urbana. La combinazione di funivia e veicoli elettrici autonomi permette di trasportare i passeggeri senza che debbano cambiare veicolo, garantendo una perfetta integrazione tra linee aeree e terrestri. Questo sistema è particolarmente adatto per aggirare barriere infrastrutturali come edifici o monumenti e può fungere sia da collegamento tra diversi sistemi di trasporto sia da soluzione per il "collegamento dell'ultimo miglio" per persone e merci.

ConnX offre numerosi vantaggi in termini di sostenibilità, efficienza e flessibilità. Oltre a ridurre significativamente le emissioni acustiche, il sistema consente tempi di costruzione brevi e costi di investimento ed esercizio contenuti. La mobilità elettrica nel trasporto pubblico viene utilizzata in modo efficiente, e la capacità di trasporto rimane costante grazie alla movimentazione autonoma su corsie dedicate, senza interferenze da parte di altri utenti della strada, fino a pendenze del 10%. Con una velocità di oltre dieci metri al secondo (quasi 40 km/h), ConnX si configura come una soluzione versatile e mutevole, rendendo la funivia un mezzo di trasporto ancora più efficace per le aree urbane.