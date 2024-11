Ecco la nuova Kia Sportage 2025

Kia rinnova la best seller Sportage con un restyling svelato in anteprima sul sito del mercato sudcoreano. Le foto mostrano importanti modifiche estetiche sia agli esterni sia agli interni del popolare SUV.

Il facelift della quinta generazione di Sportage presenta un frontale completamente ridisegnato, con una nuova griglia più rettangolare e gruppi ottici verticali. Anche il posteriore è stato aggiornato con una nuova firma luminosa, pur mantenendo la forma generale dei fari. L'obiettivo è allineare il design della Sportage al nuovo family feeling Kia, già visto su altri modelli come la Sorento.

All'interno spiccano una plancia dalla configurazione più orizzontale, nuove bocchette dell'aria, un volante dal design inedito e uno schermo panoramico curvo che integra strumentazione e infotainment. Il sistema operativo è stato aggiornato per offrire nuove funzionalità.

Lo stile della Kia Sportage 2025 cambia soprattutto nella parte anteriore

Sul fronte dei motori, per il mercato sudcoreano sono previsti il 1.6 turbo benzina da 180 CV, disponibile anche in versione mild hybrid, entrambi con trazione anteriore o integrale. È offerta inoltre una variante bifuel benzina/GPL con motore 2.0 da 146 CV. Per gli altri mercati, inclusa l'Europa, si prevede la conferma delle versioni full hybrid e plug-in hybrid, mentre resta incerta la presenza del diesel mild hybrid.

Tra le novità tecnologiche figurano gli specchietti retrovisori che si abbassano in retromarcia, la visualizzazione 3D della telecamera, l'assistente al cambio corsia in autostrada e un sistema di frenata d'emergenza in grado di rilevare anche le moto.

Questo aggiornamento mira a mantenere la Sportage competitiva in un segmento sempre più affollato, puntando su un design più moderno e tecnologie di ultima generazione. La data di lancio e i prezzi per i mercati internazionali non sono ancora stati comunicati.