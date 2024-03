Ecco la prima elettrica da 900V, si ricarica in solo 5 minuti!

La prima auto elettrica da 900V per il mercato di massa è la "Thunder", del produttore cinese NIO. Grazie a una piattaforma più potente, l’auto supporta anche una ricarica più veloce, e può accumulare 250 chilometri in solo 5 minuti. Siamo quindi alla fatidica soglia del “è come far benzina”, o quasi.

La premium ET9 di NIO, che si pone come rivale di Porsche, sarà la prima a usare questa nuova tecnologia, ma arriveranno anche altri modelli; è mira ai "nuovi utenti aziendali di alta gamma". L’auto ha, di conseguenza, tutti i dettagli che ti aspetteresti da un’auto di lusso, sia dentro sia fuori.

La piattaforma elettrica arriva fino a 925V con una potenza di picco da 600W e una corrente massima, in ricarica, fino a 765 ampere. Valori che fanno girare la testa in effetti. Secondi NIO, poi, i motori sono più piccoli e più leggeri del 30% per migliorare l'efficienza, e allo stesso tempo occupano meno spazio.

L'ET9 sarà il primo EV a utilizzare un motore elettrico sincrono a magneti permanenti W-Pin da 925V (potenza di picco da 340 kW). Con appena 79 kg, l'unità fornisce una densità di potenza di 4.3 kW/kg, la più alta tra i motori elettrici asincroni ad induzione. Il motore anteriore presenta una potenza di picco da 180 kW con una densità di potenza da 2.6 kW/kg.

Non manca un sistema di raffreddamento a liquido che aumenta la potenza continua di picco del motore del 20%. L’auto si può prenotare, sul mercato cinese, con un prezzo base equivalente a circa 110.000 euro; nemmeno tanto per un’auto di lusso, ma se mai dovesse uscire dalla Cina costerebbe il 20-30% in più. Le consegne dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2025.