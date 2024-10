Ecco qual é l'unico ostacolo all'adozione di massa di auto elettriche

Le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti sono aumentate dell'11% nel terzo trimestre del 2024 rispetto all'anno precedente, raggiungendo 346.309 unità vendute. Questo incremento è stato favorito da offerte di leasing convenienti e da una maggiore disponibilità di modelli a prezzi accessibili.

Nonostante le sfide del mercato, il settore dei veicoli elettrici mostra segni di crescita. Le vendite di EV hanno rappresentato un record dell'8,9% delle vendite totali di auto nuove nell'ultimo trimestre. Questo aumento è particolarmente significativo considerando le difficoltà affrontate da alcuni produttori di fascia alta come Mercedes-Benz e Porsche, che hanno registrato cali nelle vendite dei loro modelli elettrici.

General Motors ha ottenuto risultati positivi grazie al nuovo Equinox EV, che ha rappresentato quasi un terzo delle vendite di veicoli elettrici dell'azienda nel trimestre. Anche le vendite del Blazer EV sono aumentate, mentre sono in arrivo una versione più economica del Silverado EV e un nuovo Bolt.

Il ruolo chiave dei leasing e degli incentivi

Un fattore determinante per l'aumento delle vendite di EV è stata la disponibilità di offerte di leasing vantaggiose. Secondo i dati di Cox Automotive, i leasing hanno rappresentato il 42,7% delle vendite di veicoli elettrici a luglio 2024, quasi il doppio della media del settore del 22%.

Gli incentivi hanno giocato un ruolo importante, con sconti medi del 12,29% sul prezzo di transazione degli EV, rispetto al 7,1% per il resto del settore automobilistico. Inoltre, il "leasing loophole" ha permesso ai clienti di beneficiare di maggiori incentivi governativi optando per il leasing piuttosto che per l'acquisto diretto.

Alcune offerte di leasing partono da soli 99 dollari al mese con un anticipo di poche migliaia di dollari. Nonostante gli anticipi non siano economici, il costo mensile risulta comunque molto inferiore alla rata media per un'auto nuova, che supera i 700 dollari.

Impatto sulle vendite e prospettive future

La crescita del mercato degli EV ha portato a risultati sorprendenti in alcuni stati. Secondo uno studio di iSeeCars, l'Arkansas si è classificato al secondo posto per crescita negli ultimi cinque anni, con gli EV che rappresentano il 5,6% della quota di mercato. La Louisiana si è posizionata al terzo posto, sebbene gli EV costituiscano solo lo 0,8% del mercato locale.

L'aumento delle vendite di EV attraverso il leasing potrebbe portare a una diminuzione del valore di rivendita per chi acquista direttamente, ma potrebbe anche essere un fattore chiave per l'adozione di massa di questa tecnologia. La presenza di un maggior numero di veicoli elettrici sulle strade dovrebbe stimolare la domanda di una rete di ricarica più estesa e affidabile.

Se i produttori continueranno a puntare sul leasing, le vendite di EV potrebbero superare la soglia del 10% del mercato, favorendo un'adozione di massa e una ulteriore riduzione dei prezzi. Tuttavia, il successo a lungo termine dipenderà dalla capacità di fidelizzare i clienti e evitare che tornino ai veicoli a combustione interna una volta scaduto il contratto di leasing.