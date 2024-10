Ecco quando arriva (e quanto costa) la Renault 5 più economica di tutte

Nella giornata di ieri siamo stati invitati a Nizza, da Renault, per poter provare con mano la sua nuova 5, la quale, a detta della casa francese, vuole "democratizzare le auto elettriche". La Renault 5 originale segnò un’epoca, accompagnando milioni di famiglie in una grande transizione. Era l’epoca delle crisi petrolifere, del cambiamento dello stile di vita e dell’arrivo di una seconda auto nel nucleo familiare. La “R5” fu in grado di affrontare queste sfide con la sua versatilità, il suo prezzo aggressivo e quell'estetica inconfondibile che l'hanno resa un’icona pop.

Un'eredità che Renault non poteva ignorare e che è stata alla base del progetto Renault 5 fin dalle sue prime fasi. Una vettura che doveva essere in grado di superare le sfide che il mercato delle elettriche sta affrontando, oltre che risultare perfettamente bilanciata per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più confusa in merito a questa nuova tipologia di veicoli.

Per quanto riguarda le nostre impressioni sulla piccola, ma sorprendente, elettrica di Renault, ve ne parleremo a breve (anche se posiamo già anticipavi che ci ha davvero stupito sotto molteplici aspetti). Quello che volevamo condividere con voi era un annuncio fatto dalla casa automobilistica francese durante la conferenza stampa dedicata al dietro le quinte sulla creazione della R5.

La Renault 5, difatti, sarà disponibile in tre differenti versioni: la già nota Iconic (il cui prezzo di partenza è 31.900€ e i preordini sono già aperti da tempo), la versione Techno (i cui preordini cominceranno a novembre con un prezzo di partenza di 29.900€) e un'inedita versione Evolution, la quale verrà introdotta nei primi mesi del 2025 con un sorprendente prezzo di partenza di 27.900€.

Una notizia davvero interessante, specialmente considerando che, al netto di una motorizzazione meno potente, la Renault 5 Evolution manterrà inalterate tute le caratteristiche chiave di questa icona pop rivisitata:

Cerchi da 18’’ disposti ai quattro angoli della carrozzeria, con sbalzi ridotti al minimo.

Ruote a filo carrozzeria con ampie carreggiate (1,55 metri all’anteriore e 1,53 metri al posteriore).

Lunghezza inferiore ai 4 metri (3,92 m).

Bagagliaio da 326 litri.

Sedili riscaldati.

Sistema di Infotainment che comprendere Google Maps, Google Assistant e il nuovo Assistente di Renault, Reno, il quale sfrutterà l'intelligenza artificiale di OpenAI per supportare il guidatore nei suoi tragitti.

Questo risultato, come spiegato da Vittorio D'Arienzo (Platform Global Leader di Ampere), è stto possibile grazie alla scalabilità della piattaforma Ampere, la quale si concentra esclusivamente sulla realizzazione di EV.

In attesa di conoscere maggiori informazioni sulla Renault 5 Evolution (in particolar modo per quanto concerne la motorizzazione e la disponibilità), quello che possiamo dire è che siamo rimasti sorpresi da questa nuova faccia di Renault, molto più frizzante, divertente e concentrata sul rendere nuovamente iconici i suoi modelli.