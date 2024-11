Ecco quanto costa la Renault 5 più economica

La Renault 5 amplia la sua gamma con una nuova versione entry level chiamata "Urban Range". Presentata questa settimana, la nuova variante è equipaggiata con un motore da 120 CV e una batteria da 40 kWh, che garantisce un'autonomia dichiarata di 312 km. Il prezzo di partenza è fissato a 27.900 euro.

Questa nuova versione rappresenta il punto di accesso alla gamma Renault 5, ma non lo rimarrà a lungo. L'azienda francese ha infatti annunciato che nel 2025 arriverà sul mercato la Renault 5 five, una variante ancora più economica con motore da 95 CV e 300 km di autonomia, al prezzo base di 25.000 euro.

La Renault 5 con batteria da 40 kWh viene proposta inizialmente in tre allestimenti: Evolution, Techno e Ionic Cinq.

L'allestimento Evolution, il più accessibile, offre di serie: luci full LED anteriori e posteriori; cerchi in acciaio da 18"; sistema di infotainment con display da 10"; strumentazione digitale da 7"; radio DAB con 4 altoparlanti; sensori di parcheggio posteriori; caricatore di bordo trifase da 80 kW

Gli allestimenti Techno e Iconic Cinq, disponibili anche per la versione con batteria maggiorata da 52 kWh, includono in aggiunta: pompa di calore; climatizzatore automatico; cerchi in lega da 18" (optional da 19"); retrocamera; Adaptive Cruise Control; sistema OpenR Link con quadro strumenti da 10" e display centrale da 10,1".

Con questa nuova gamma, Renault punta a rendere la mobilità elettrica più accessibile, offrendo diverse opzioni per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più vasta.