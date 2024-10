Ecco quanto costa l'auto più "furba" degli ultimi anni (Kia Niro Tri-Fuel)

La Kia ha presentato la nuova Niro Hybrid GPL, la prima auto "tri-fuel" che combina alimentazione a benzina, GPL ed elettrica. Il modello, sviluppato in collaborazione con Westport Fuel System Italia, si basa sulla versione HEV già in gamma e integra un serbatoio GPL da 40 litri.

La nuova Niro Hybrid GPL rappresenta un'innovazione nel mercato delle auto ibride, offrendo una soluzione che promette notevoli vantaggi in termini di autonomia e costi di esercizio. Il powertrain combina un motore 1.6 Smartstream GDI da 90 CV con un'unità elettrica da 43,5 CV, per una potenza totale di 126 CV. La trasmissione è affidata a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti.

Nonostante l'aggiunta del serbatoio GPL, la Niro mantiene inalterate le sue dimensioni esterne (4.420 mm di lunghezza, 1.825 mm di larghezza) e l'abitabilità interna. Il serbatoio toroidale del GPL da 40 litri è posizionato al posto della ruota di scorta, mentre quello della benzina ha una capacità di 42 litri.

Il principale punto di forza della Niro Hybrid GPL è il risparmio. Le emissioni di CO2 sono dichiarate tra 94 e 105 g/km, leggermente inferiori rispetto alla versione full hybrid a benzina (100,4-107,3 g/km). Il maggior costo d'acquisto di 2.000 euro dovrebbe essere facilmente ammortizzato grazie ai minori costi del carburante.

Consuma pochissimo

Durante la guida, la riduzione di potenza passa praticamente inosservata, grazie alla reattività immediata del motore elettrico, che rimane invariato. Anche il comfort rimane di buon livello: il leggero aumento di peso dovuto al sistema a gas non ha influenzato la taratura delle sospensioni, che continuano a gestire efficacemente le irregolarità del manto stradale. La doppia funzione delle palette dietro il volante si rivela molto pratica: in modalità Sport servono per cambiare marcia, mentre in modalità Eco consentono di regolare su quattro livelli il recupero dell'energia elettrica e il freno motore.

Kia dichiara fino a 1.600 km con un "pieno"

A queste si aggiunge la modalità Auto, che adatta automaticamente il freno motore in base alla presenza di altri veicoli e alle caratteristiche della strada, utilizzando le informazioni del navigatore. Il sistema di guida semiautonoma è ben calibrato e nelle manovre si apprezzano i sensori di distanza anteriori.

Allestimenti e prezzi per l'Italia

La Kia Niro Hybrid GPL è disponibile esclusivamente per il mercato italiano in tre allestimenti:

Business: 34.450 euro

Style: 37.200 euro

Evolution: 39.200 euro

La nuova Niro Hybrid GPL si posiziona come una soluzione interessante per chi cerca un'auto ibrida con costi di gestione contenuti e grande autonomia.