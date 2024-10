Kia EV9, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Kia EV9 si presenta come una rivoluzione nel mondo degli Suv elettrici di grandi dimensioni. Questo veicolo punta a ridefinire il segmento grazie alla sua combinazione di spazio, tecnologia e prestazioni. Basata su una piattaforma elettrica dedicata, la EV9 promette non solo di offrire un'esperienza di guida fluida e potente, ma anche di soddisfare le esigenze delle famiglie moderne con la sua versatilità e le numerose funzionalità tecnologiche avanzate. Ecco quindi cosa mi è piaciuto e cosa no della nuova Kia EV9.

Kia EV9: cosa mi piace

Uno dei principali punti di forza della Kia EV9 è la sua praticità. Gli interni sono incredibilmente spaziosi, progettati per accogliere fino a sette passeggeri, e offrono un comfort di livello superiore. Grazie a caratteristiche come i sedili in configurazione lounge, è l'auto ideale per lunghi viaggi, garantendo a tutti i passeggeri il massimo del relax. La qualità dei materiali e le finiture interne creano un ambiente piacevole e moderno, che esalta l'esperienza di viaggio.

Un altro aspetto che ho apprezzato è la connettività della EV9. Il sistema di infotainment è centrato su un ampio touchscreen da 31 cm, che supporta tutte le funzionalità di navigazione, intrattenimento e gestione del veicolo. La connettività è intuitiva e facile da usare, con opzioni per connettere dispositivi mobili (la stabilità wireless è molto buona) e accedere a servizi di streaming musicale, rendendo ogni viaggio più piacevole e coinvolgente.

Nonostante le sue dimensioni imponenti, la dinamica di guida della Kia EV9 è sorprendentemente gradevole e intuitiva. Grazie al telaio bilanciato e alla distribuzione del peso ottimale, la EV9 si muove con agilità anche su strade più strette e tortuose. La risposta dello sterzo è precisa, e la sospensione assorbe bene le asperità della strada, conferendo una sensazione di sicurezza e controllo al conducente. L'accelerazione è fluida e potente, con una coppia che arriva fino a 700 Nm, che consente di raggiungere velocemente le velocità autostradali senza sforzo.

Un aspetto da non sottovalutare è anche la possibilità di aumentare la coppia del motore con la funzione Boost, che riduce il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h da 5,7 a 5,0 secondi. Questa funzione è pensata per chi cerca un’esperienza di guida più sportiva e dinamica, mantenendo comunque il comfort di un Suv familiare.

Kia EV9: cosa non mi piace

Nonostante gli aspetti positivi, ci sono alcune criticità nella Kia EV9. La principale riguarda l'autonomia in autostrada. Con una gamma di autonomia che varia tra i 370 e i 490 km a seconda della configurazione e delle condizioni di guida, la EV9 offre un'autonomia sulla carta in linea con le aspettative nello stesso segmento di mercato. In realtà a velocità autostradali è difficile riuscire a percorrere più di 300 km. Questo può diventare un problema per chi necessita di coprire lunghe distanze senza dover effettuare soste frequenti per la ricarica.

I tempi di ricarica sono un altro punto dolente. Sebbene la EV9 supporti la ricarica rapida DC fino a 350 kW, che consente di passare dal 10% all'80% di carica in circa 24 minuti, in corrente alternata il caricatore di bordo accoglie soltanto 11 kW. Significa che per una ricarica completa servono quasi 11 ore (la batteria è da 99,8 kWh) anche a una colonnina pubblica. Questa limitazione si fa sentire soprattutto dopo un lungo percorsi autostradale, perché rientrati a casa di potrebbe avere la batteria in uno stato di carica inferiore al 20%.

Infine, la dimensione della Kia EV9 rappresenta un limite per l'uso cittadino. Con un passo di 3,10 metri e una lunghezza complessiva di 5,10 metri, questo Suv può risultare difficoltoso da parcheggiare e manovrare nelle aree urbane più affollate. Inoltre, i segnali acustici di avviso per il superamento dei limiti di velocità e per il controllo dell'attenzione del conducente sono troppo invadenti e possono diventare fastidiosi durante la guida quotidiana.

Kia EV9: chi dovrebbe acquistare la

La Kia EV9 è perfetta per chi cerca un Suv elettrico che offra spazio, comfort e tecnologie avanzate. È ideale per le famiglie numerose che hanno bisogno di un veicolo versatile per i lunghi viaggi, con un'ampia capacità di carico e una configurazione interna flessibile. Chi dispone di un punto di ricarica domestico potrà sfruttare al meglio le capacità del veicolo, combinando la comodità della ricarica a casa con la possibilità di utilizzare le stazioni di ricarica rapida durante i viaggi. Ma occhio ai tempi di ricarica...

È adatta anche a chi desidera un'esperienza di guida confortevole e sicura, con la possibilità di affrontare terreni difficili grazie alla trazione integrale e a un'altezza da terra di 20 cm. Tuttavia, potrebbe non essere la scelta migliore per chi vive prevalentemente in città, dove le dimensioni generose possono limitare la manovrabilità.

In termini di prezzo, la Kia EV9 parte da circa 76.450 € per la versione Earth e 81.650 € per la versione GT-Line. Questi prezzi posizionano la EV9 nella fascia di mercato dei SUV elettrici di lusso, giustificati dalle caratteristiche avanzate, dall'autonomia e dalle prestazioni complessive che rendono la EV9 una scelta interessante per chi è disposto a investire in un veicolo che coniuga sostenibilità con un grande spazio per tutte le esigenze di viaggio e trasporto.