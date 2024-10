Ecco tutti i nuovi accessori smart di Nilox per la mobilità sostenibile

Nilox, brand del Gruppo Esprinet specializzato in tecnologia per sport e vita all'aria aperta, ha ampliato la sua offerta di accessori per la mobilità sostenibile. L'azienda ha presentato nuovi prodotti smart e performanti, tra cui un compressore portatile multifunzione, dispositivi di tracciamento e lucchetti di sicurezza per biciclette e monopattini.

Questa espansione della gamma riflette la crescente domanda di soluzioni innovative per la micromobilità urbana e gli spostamenti ecologici. I nuovi accessori Nilox mirano a soddisfare le esigenze di praticità, sicurezza e connettività degli utenti che scelgono mezzi di trasporto sostenibili.

Compressore portatile multifunzione (49,90 €)

Il nuovo compressore portatile Nilox combina versatilità e praticità in un unico dispositivo. Oltre alla funzione primaria di gonfiaggio pneumatici, integra una power bank da 4000mAh e una torcia LED con modalità SOS.

Realizzato in ABS e metallo, pesa solo 400 grammi ed è dotato di uno schermo LED per il controllo della pressione. Il prezzo consigliato è di 49,99 €.

Dispositivi di tracciamento intelligenti (39,99 €)

Nilox ha introdotto due tracker innovativi: il Ring Tracker, un campanello per bici con localizzatore GPS integrato, al prezzo di 39,99 €, il Light Tracker, un catarifrangente con funzione di localizzazione, anch'esso a 39,99 €.

Entrambi i dispositivi sono compatibili con l'app FindMy per iOS, consentendo agli utenti di monitorare la posizione dei propri mezzi in tempo reale.

Lucchetti antifurto (19,99 € e 24,99 €)

Per rispondere alle esigenze di sicurezza, Nilox ha lanciato tre nuovi modelli di lucchetti. Cable Lock: un lucchetto flessibile da 1,5 metri a 14,99 €. U-Shape Lock: un robusto lucchetto metallico a U a 24,99 €. Chain Lock: una catena in acciaio ultra resistente da 1,2 metri a 19,99 €.

Questi lucchetti sono progettati per offrire diversi livelli di protezione antifurto, adattandosi alle varie esigenze degli utenti di biciclette, monopattini e scooter.

Con questa nuova gamma di accessori, Nilox si conferma un attore chiave nel settore della mobilità sostenibile, offrendo soluzioni innovative che combinano tecnologia, praticità e sicurezza per supportare gli spostamenti green nelle aree urbane.