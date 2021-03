Emissioni CO2, Ue: stop alla vendita di endotermiche dal 2035?

L’Unione europea sembra avere in serbo nuove normative sulle emissioni di CO2 prodotte dai veicoli, che potrebbero portare allo stop definitivo delle vendite di veicoli diesel e benzina a partire dal 2035. Le prime rivelazioni sui futuri piani dell’Unione europea, relativi alla lotta delle emissioni di anidride carbonica legate ai trasporti, arrivano da un recente discorso all’Assemblea nazionale francese del presidente della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, Pascal Canfin.

Nel corso della seduta, infatti, Canfin non ha fatto a meno di porre l’attenzione sulla prossima revisione degli standard relativi alle emissioni che verranno presentati nel mese di giugno e che, non a caso, hanno già sollevato timori all’interno del settore delle quattro ruote. Inevitabilmente dunque l’Unione europea punta alla repentina introduzione di norme più stringenti che porteranno ad un divieto definitivo per i veicoli dotati di motore endotermico.

Nei prossimi 18 mesi una cinquantina di leggi saranno riviste a livello europeo per dare sostanza legislativa al Green Deal, e una di queste è la legge sul clima, che fisserà l’obiettivo al 2030 di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 55%. Inoltre, a giugno arriverà un altro, importante pacchetto legislativo con 12 direttive legate al mercato del carbonio e verranno sanciti obiettivi per la CO2 che riguarderanno i settori automobilistico, agricolo, energetico, abitativo.

Nell’ambito di una prospettiva che prediligerà esclusivamente nuove auto a propulsione elettrica, il presidente della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha più volte ribadito come le prossime disposizioni legislative comporteranno una radicale trasformazione del mercato automobilistico.

Nel 2035 lo standard sulla CO2 sarà così severo che, stante l’attuale tecnologia dei motori benzina e diesel, i propulsori termici non saranno più in grado di soddisfare i nuovi limiti.