Euro NCAP valuta i sistemi di guida assistita verificandone qualità ed efficacia. Oltre ai crash test l’ente si occupa, infatti, di verificare l’efficienza del funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida. Protagoniste dell’ultima sono state Nissan Qashqai, Volkswagen ID.5, Polestar 2 e Jaguar I-Pace.

Il test Euro NCAP ha esaminato il funzionamento dei sistemi per la guida assistita in autostrada che comprendono l’azione del cruise control adattativo, il mantenimento di corsia e la frenata d’emergenza, testando l’efficacia con cui il sistema è in grado di influenzare il conducente nell’evitare un eventuale incidente.

Ad ottenere ottimi risultati sono state la Nissan Qashqai e la Volkswagen ID.5. La Qashqai grazie al sistema ProPilot ha ottenuto il più alto tra i livelli assegnabili aggiudicandosi un Very Good grazie all’intervento tempestivo dei dispositivi di sicurezza implementati sulla vettura. Risultato analogo per l’elettrica della Casa di Wolfsburg.

Come accennato, Euro NCAP ha valutato i sistemi di guida assistita anche della Polestar 2, vettura che ha ottenuto il terzo livello di giudizio assegnabile. Gli aggiornamenti over-the-air apportati alla vettura alla fine dello scorso anno hanno ottimizzato non solo la risposta ma anche la precisione dei sistemi d’assistenza. Entry Level, invece, per la Jaguar I-Pace che mostra alcune limitazioni nelle funzionalità e nella capacità di intervento tempestivo.