Da qualche giorno vi stiamo raccontando dei nuovi sistemi di sicurezza stradale ADAS resi obbligatori dall’Unione Europea a partire dal 2024, ma che stanno già cominciando a diffondersi su alcuni modelli top di gamma; vi abbiamo raccontato di ISA, il sistema di Intelligent Speed Assistance che ha sostanzialmente il compito di impedirci di superare il limite di velocità, e oggi vi raccontiamo invece di EDR, Event Data Recorder, una vera e propria scatola nera in grado di raccogliere dati dall’auto durante le fasi di guida.

Questi dispositivi sono in realtà già molto diffusi poiché vengono forniti dalle compagnie assicuratrici che sfruttano i dati per valutare lo stile di guida dei propri clienti, ed eventualmente per ridurre i premi assicurativi per i guidatori più virtuosi e attenti – che statisticamente causano e si trovano coinvolti in una minor quantità di incidenti.

L’EDR sarà in grado di registrare tanti dati sia prima sia dopo un eventuale sconto: velocità di percorrenza, forza della frenata, posizione e inclinazione del veicolo rispetto al livello della strada e tutto quello che riguarda gli altri sistemi di sicurezza che dovrebbero attivarsi in caso di incidente. Secondo quanto riportano i testi approvati dal Parlamento Europeo, l’EDR registrerà dati in modo che siano “protetti da manipolazione e abusi” e i dati salvati potranno essere consultati soltanto dalle autorità nazionali per analizzare al meglio l’incidente. Inutile sottolineare come l’EDR non potrà essere spento a piacimento dell’utente.

Se da una parte questi sistemi andranno sicuramente a limitare la libertà dei singoli automobilisti, dall’altra apporteranno un innegabile miglioramento della sicurezza sulle strade pubbliche; sono ormai diversi anni che le ricerche di settore indicano la velocità di percorrenza troppo alta come il fattore principale per gli incidenti stradali – obbligare quindi tutti i guidatori a rispettare i limiti grazie a ISA, sapendo bene che l’auto sarà in grado di sapere cos’è successo in caso di incidente grazie a EDR, potrebbe portare a un drastico miglioramento del comportamento sulle strade.