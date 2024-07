Ferrari SF90 Stradale vittima della svalutazione, prezzo in calo del 30% nell'usato

Le Ferrari sono delle vetture iconiche, caratterizzate da specifiche uniche, una ricercatezza del design privo di precedenti e, anche, un prezzo piuttosto elevato. Per possedere una supercar non è difficile spendere quasi mezzo milione di euro, come è il caso della ibrida plug-in SF90 Stradale. Queste vetture, non sono solo un gioiellino da guidare, ma rappresentano anche un vero e proprio investimento in quanto, in genere, tendono ad aumentare di prezzo rendendo la proprietà quasi gratuita.

Tuttavia, almeno uno dei modelli più iconici del Cavallino Rampante, la plug-in hybrid SF90 Stradale, sembra stia perdendo valore rapidamente, con una deprezzamento che in alcuni casi raggiunge il 30% dopo soli tre anni di circolazione, secondo esempi trovati sul sito britannico di annunci Auto Trader; il modello meno costoso si trova a "soli" 315.000 sterline (370mila euro).

Questi cali di valore potrebbero prefigurare scenari negativi per la strategia della casa automobilistica di aumentare i prezzi dei veicoli e per il piano di lanciare un modello completamente elettrico entro la fine dell'anno prossimo, previsto a livelli stratosferici. Ferrari ha rifiutato di commentare, rimandando alle dichiarazioni della dirigenza di quest'anno secondo cui i valori residui rimangono piuttosto buoni mentre si "normalizzano" dai livelli elevati della pandemia, mostrando dinamiche regionali diverse.

Dall'IPO nel 2015, l'azienda italiana ha ampliato sia il volume sia la varietà di auto vendute, mantenendo l'esclusività attraverso l'aumento dei prezzi, la restrizione sugli ordini e le lunghe liste d'attesa. Circa tre quarti delle auto vengono acquistate da clienti esistenti, mentre quasi la metà delle vendite di veicoli dell'azienda sono ibride.

Al di fuori della F1, Ferrari sembra aver raramente commesso errori: i margini di profitto sono aumentati, portandola a ottenere una valutazione in borsa simile a quella della maison di moda di lusso Hermes International SCA.

Il primo ibrido plug-in di produzione in serie di Ferrari è stato presentato nel 2019, vantando quasi 1.000 cavalli, uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, trazione integrale e un'autonomia di circa 25 chilometri in modalità completamente elettrica. I prezzi per la coupé SF90 Stradale partivano da 430mila euro in Italia; una volta personalizzate secondo i desideri del proprietario, non è difficile immaginare che il prezzo possa superare tranquillamente anche il mezzo milione.

Se il deprezzamento dovesse continuare potrebbe colpire direttamente anche l'azienda e il suo valore

Inizialmente, i valori di rivendita sono aumentati a causa della scarsità di nuovi veicoli durante la pandemia. Tuttavia, dopo aver raggiunto fino al 33% di premio sul prezzo di listino nel 2022, iusati sono statialle aste negli Stati Uniti, secondo i dati di Hagerty Inc., che include il valore delle opzioni personalizzate ma riflette solo un numero limitato di vendite., il precedente modello ibrido:e anche velocemente.

"Molti modelli di produzione hanno perso valore ma l'SF90 è stata particolarmente dolorosa — erano semplicemente troppo costose già dall'inizio," dice Tom Jaconelli, direttore presso Romans International, un dealer inglese specializzato in supercar. Inoltre, non molto tempo fa, Ferrari ha presentato la più estrema SF90 XX che potrebbe aver accelerato il deprezzamento della versione più civile.

Tutto qui? No, forse c'è dell'altro e questo aspetto potrebbe rappresentare anche la paura più importante dei possessori: la batteria e la sua durata. Negli ultimi giorni, Ferrari ha pubblicato un aggiornamento della propria garanzia cercando forse di anticipare un potenziale problema. Con il nuovo pacchetto "Warranty Extension Hybrid", Ferrari punta ad incrementare la durata della garanzia sulla sezione elettrica portandola a 8 anni.