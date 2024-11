Fiat 2forYOU: ecco come funziona l'offerta 2X1

Fiat presenta una soluzione commerciale innovativa pensata per le famiglie moderne e i giovani: “2forYOU”, un’offerta che unisce la versatilità della nuova Fiat 600 Hybrid alla praticità e al fascino urbano della microcar elettrica Fiat Topolino. Questa formula consente di accedere a due veicoli complementari, soddisfacendo le esigenze di mobilità quotidiana e urbana con un’unica soluzione finanziaria vantaggiosa.

Come funziona l’offerta “2forYOU”

Con “2forYOU”, Fiat propone due contratti di leasing distinti ma integrati, con un canone mensile complessivo di 199 euro. L’offerta è stata sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services e include uno sconto di 1.000 euro IVA inclusa, oltre alle agevolazioni già previste per la Fiat 600 Hybrid.

Ecco i dettagli:

Fiat 600 Hybrid : Anticipo: 5.640 euro Canone mensile: 119 euro/mese per 35 mesi Valore di riscatto finale: 17.029 euro TAN fisso: 3,99% TAEG: 5,71%

: Fiat Topolino : Anticipo: 0 euro Canone mensile: 80 euro/mese per 36 mesi Valore di riscatto finale: 4.685 euro TAN fisso: 5,99% TAEG: 8,05%

:

L’offerta è valida fino al 30 novembre 2024, rendendo il passaggio a una mobilità più sostenibile accessibile per tutte le famiglie italiane.

Un esempio pratico di finanziamento

Immaginiamo una famiglia che desidera aderire alla promozione “2forYOU”:

Per la Fiat 600 Hybrid , con un prezzo di listino promozionato di 23.450 euro , viene richiesto un anticipo di 5.640 euro . A fronte di questa somma, la famiglia pagherà 35 rate mensili da 119 euro . Alla fine del contratto, sarà possibile riscattare il veicolo per 17.029 euro o restituirlo. L’importo totale finanziato, considerando TAN e TAEG, ammonta a 25.181 euro (escluso anticipo).

, con un prezzo di listino promozionato di , viene richiesto un anticipo di . A fronte di questa somma, la famiglia pagherà . Alla fine del contratto, sarà possibile riscattare il veicolo per o restituirlo. L’importo totale finanziato, considerando TAN e TAEG, ammonta a (escluso anticipo). Per la Fiat Topolino, con un prezzo di listino promozionato di 6.789 euro (grazie agli incentivi statali), non è previsto anticipo. Le rate mensili sono 80 euro per 36 mesi, con un valore di riscatto finale di 4.685 euro. L’importo totale finanziato, comprensivo degli interessi, è di 7.563 euro.

Fiat 600 Hybrid: familiare versatile

La Fiat 600 Hybrid rappresenta l’evoluzione della leggendaria 600 degli anni ’50, una vera icona della mobilità urbana e familiare. Lunga 4,17 metri, con 5 porte e un bagagliaio da 385 litri, offre spazio e comfort per 5 persone.

Grazie al sistema ibrido, consente una guida fluida e silenziosa, combinando un motore termico con una tecnologia elettrica che si attiva fino a 30 km/h o in autostrada durante le fasi di rilascio dell’acceleratore. I vantaggi includono minori consumi (5,1 l/100 km) ed emissioni ridotte (114 g/km di CO₂), rendendola ideale per chi desidera un primo passo verso l’elettrificazione senza rinunciare alla versatilità.

Fiat Topolino: la microcar che conquista la città

Piccola, elettrica e funzionale: la nuova Fiat Topolino, lunga appena 2,53 metri, è perfetta per la mobilità urbana. Con una batteria da 5,4 kWh, offre un’autonomia di 75 km e può essere ricaricata comodamente a casa. La velocità massima di 45 km/h la rende ideale per spostarsi in città e accedere liberamente alle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

La configurazione interna, con sedili sfalsati e ampie superfici vetrate, ottimizza lo spazio e rende ogni viaggio confortevole e divertente. Disponibile in versione aperta o chiusa, la Topolino è già leader di mercato nel segmento dei quadricicli elettrici.