Fiat 500 elettrica è diventata subito un grande successo: la piccola utilitaria italiana nella sua prima versione 100% elettrica nativa ha venduto ben 10.753 unità nel corso del 2021 solo sul mercato italiano, ritagliandosi una fetta di mercato che equivale al 16% di tutto il venduto a zero emissioni. Inoltre, Fiat ha notato un grande apprezzamento per l’allestimento top di gamma, chiamato ‘La Prima’; per questo motivo Fiat ha scelto di rinnovare l’allestimento top di gamma, impreziosendolo con una collaborazione importante – nasce così la Fiat 500 elettrica La Prima by Bocelli.

La nuova 500 elettrica La Prima by Bocelli può vantare un impianto audio da 320W di potenza, di alta qualità e realizzato con altoparlanti JBL Premium Audio “mastered by Andrea Bocelli”, supportato dalla tecnologia ‘Virtual Venues’ di JBL, un sistema in grado di migliorare la resa audio.

Un’altra novità interessante e figlia dei tempi in cui viviamo, è l’inserimento di una lampada a raggi UV nel vano portaoggetti del cruscotto, così che possano sanificare facilmente piccoli oggetti come lo smartphone o il proprio mazzo di chiavi.

Raccontando la nuova Fiat 500 elettrica La Prima by Bocelli, il CEO di Fiat Olivier Francois ha detto:

Il successo strepitoso della Nuova 500 La Prima, il top di gamma della nostra icona elettrica, ci ha fatto capire che il nostro cliente desidera un prodotto premium, che sia molto italiano e molto iconico: insomma, ricerca e vuole il meglio del Made in Italy. Ed è proprio in Italia che si trova la massima espressione dell’arte, della bellezza, della musica. Per questo, insieme al maestro Andrea Bocelli, abbiamo creato l’esperienza di ascolto perfetta per esaltare la silenziosità di un’auto. E grazie alla tecnologia di JBL, impreziosita dall’eccellente sistema delle Virtual Venues, assicuriamo ai nostri clienti un’esperienza di ascolto immersiva e perfettamente su misura. Questo rivoluzionario impianto premium, dunque, completa un’autentica icona italiana, creata orgogliosamente in Italia per il mondo, capace di regalare a tutti il più autentico spirito italiano.

Il resto della dotazione è rimasto praticamente invariato: infotainment con display da 10,25 pollici, fari full LED, cerchi diamantati da 17 pollici, interni premium con sedili beige e tanto altro ancora, a distinguere La Prima dalle altre.

Fiat 500 elettrica La Prima by Bocelli è proposta nelle versioni cabrio, berlina e 3+1 in 6 colorazioni: Onyx Black, Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue.