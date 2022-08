Forse non tutti sanno che in sud America esiste un mercato di modelli Fiat di cui raramente sentiamo parlare: l’ultima arrivata si chiama Fiat Fastback, un SUV di dimensioni contenute, realizzato con una carrozzeria da coupé per venire incontro alle richieste del mercato attuale.

Realizzata sulla base della piattaforma MLA, le specifiche tecniche della nuova Fiat Pulse sono ancora un po’ un mistero, anche se basandoci sulle foto – e sapendo che si basa sulla piattaforma MLA, la stessa con la quale viene prodotta la Fiat Pulse, un altro modello che in Italia non abbiamo – possiamo ipotizzare una lunghezza di poco superiore ai 4 metri, con un passo di circa 2 metri e mezzo.

In Brasile si vocifera di una presentazione ufficiale nel mese di ottobre e secondo alcune voci circolate nell’ambiente, l’auto sarà proposta con alcune motorizzazioni turbo, il 1.0 3 cilindri da 130 cavalli e il 1.3 da 185 cavalli, abbinati anche a un cambio automatico di tipo CVT.

Nessuna informazione sull’abitacolo, dato che non sono state diffuse immagini; basandoci comunque sullo stesso paragone fatto con la Pulse, è lecito aspettarsi un display da 10.1 pollici per il sistema di infotainment e uno da 7 pollici dedicato invece alla strumentazione digitale per il guidatore.

La carrozzeria da coupé sui SUV è una novità relativamente recente, e negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere diversi modelli realizzati con questa linea, uno su tutti la Volkswagen Taigo, che in Brasile si chiama Nivus, principale rivale di questa nuova Fiat Fastback; come spesso accade però le scelte di design si possono riflettere negativamente su aspetti funzionali – per esempio nel caso di questa Fastback coupè possiamo aspettarci un bagagliaio un po’ più piccolo rispetto ai classici 370 litri a cui questa piattaforma ci ha abituato, e lo spazio per la testa per chi siede sui sedili posteriori potrebbe essere sensibilmente ridotto.

Ad oggi Fiat non prevede di portare la Fastback in Europa, ma la stessa cosa si era detta di Volkswagen ai tempi della presentazione della Nivus/Taigo – staremo a vedere.