Tesla batte tutti, manutenzione e riparazioni costano pochissimo

Mantenere un’auto elettrica costa meno di una termica, come è ormai noto. Ma un recente studio di Consumer Reports (un’organizzazione di consumatori degli Stati Uniti) lascia intendere che con una Tesla si spende meno che con qualunque altro tipo di auto. E infatti il marchio sta lavorando attivamente per eliminare del tutto i costi di manutenzione.

Consumer Reports ha rilasciato i risultati del suo sondaggio annuale sull'auto del 2023, evidenziando che Tesla ha i costi di manutenzione e riparazione più bassi in assoluto nell'industria automobilistica. Questo risultato è particolarmente significativo considerando il confronto tra i costi medi dei veicoli Tesla e quelli di altri marchi premium.

Gli aspetti che concorrono a questo risultato sono molteplici: da una parte la manutenzione di una Tesla è praticamente nulla, come su tutte le elettriche: basterà cambiare le gomme quando è il momento, i filtri dell’abitacolo, il liquido lavavetri e poco più. Poi c’è il fatto che molti marchi hanno programmi di manutenzione costosi e obbligatori (pena la perdita della garanzia); Tesla, invece, non adotta questa politica, e questo si traduce in un risparmio per i proprietari nel lungo periodo.

Come abbiamo già visto anche nell’approfondimento su quanto costa mantenere una Tesla Model 3, quindi, c’è da considerare anche un notevole risparmio sul lungo periodo, quando si compra un’auto. Magari un certo modello ti costa qualche migliaio di euro in più, ma può valerne la pena se poi ne risparmi di più negli anni successivi.