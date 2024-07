Fiat Grande Panda 2024: com'è e cosa cambia dalla Panda classica

La Fiat Grande Panda rappresenta un cambiamento significativo nella storia delle city car italiane, evolvendosi e crescendo verso dimensioni più generose, prendendo anche spunti dal mondo degli SUV, come suggerisce il nome stesso.

Appena svelata con le prime immagini ufficiali, ma con poche informazioni dettagliate su dimensioni e motorizzazioni, la Grande Panda si appresta a affiancare la ben nota Panda, in commercio dal 2012 e prevista in produzione almeno fino al 2027.

Nonostante le informazioni limitate attualmente disponibili, è già possibile confrontare la Fiat Grande Panda con la Fiat Panda "classica", basandosi sui dati della nuova Citroen C3, vettura gemella della Grande Panda che condivide la piattaforma Smart Car.

Dimensioni ed esterni

Il Centro Stile di Torino ha sviluppato una vettura compatta del segmento B, rimanendo sotto i 4 metri di lunghezza, in contrasto con la media del segmento che si attesta sui 4,06 metri. Secondo Stellantis, gli esterni della vettura presentano una combinazione speciale di linee strutturate e superfici decise ma morbide, evidenziando particolarmente i passaruota robusti.

Tuttavia, osservando attentamente, sembra che nelle forme della Fiat Grande Panda si possano individuare riferimenti alla molto richiesta Jeep Avenger, forse nella speranza di ottenere lo stesso entusiasmante successo di pubblico.

Il frontale sembra essere il punto più distintivo finora mostrato, con una densa disposizione di pixel che si estende dalla parte centrale della mascherina superiore nera lucida fino ai fari. Il fascione è completato da una piastra paramotore nella parte inferiore centrale e da fari composti da "cubi opalini", denominati così da Fiat, che traggono ispirazione dalle finestre delle facciate della storica fabbrica del Lingotto a Torino. Questo tema è ripreso anche nelle luci diurne, disegnate anch'esse con pixel.

Dimensioni a confronto

Per capire le differenze tra la Grande Panda e la Panda, un dato cruciale è la lunghezza: la Grande Panda misura 3,99 metri, rispetto ai 3,65/3,68 metri della Panda standard o Panda Cross. Questo significa che la Grande Panda è più lunga di circa 29-32 centimetri, principalmente dovuto al passo che supera i 2,50 metri, rispetto ai 2,30 metri della Panda.

Anche la larghezza della Grande Panda è prevista essere superiore rispetto alla Panda, attorno a 1,75 metri contro 1,64 metri, mentre l'altezza dovrebbe essere solo leggermente maggiore.

Tra le caratteristiche pratiche confermate (sebbene non ancora ufficializzate), c'è l'aumento della capacità del bagagliaio della Grande Panda, che dovrebbe seguire l'esempio della nuova Citroen C3 con circa 310 litri, rispetto ai 225 litri della Panda attuale.

Questi dettagli indicano chiaramente che la Grande Panda offre una maggiore spaziosità rispetto alla Panda, sia in lunghezza che in larghezza, migliorando anche la capacità di carico del bagagliaio, il che la rende una scelta più versatile per chi cerca più spazio e comfort.

Abitacolo

All'interno della nuova Fiat Grande Panda troveremo alcuni tratti distintivi tipici della Casa torinese, già presenti nell'abitacolo della recentemente lanciata Fiat 600e sul mercato italiano.

L'abitacolo della Grande Panda prende ispirazione dal concept della “Mega Panda”, con chiari riferimenti alla Pista 500 sul tetto del Lingotto. La plancia è disegnata con una forma ovale che ricorda il tracciato del circuito, incorniciando elegantemente il doppio schermo per l'infotainment e la strumentazione digitale.

Nel tunnel centrale sono posizionati il selettore del cambio e il freno di stazionamento elettrico. Di fronte al passeggero, si trova una superficie piana che ospita un piccolo vano portaoggetti.

Il volante, a due razze e rivestito in pelle, include i comandi per l'infotainment sul lato destro e quelli per gli ADAS sul lato sinistro. Sulla portiera del passeggero è presente una piccola tasca non rivestita. I sedili sono caratterizzati da cuciture gialle a contrasto, in sintonia con i dettagli della plancia, che presenta la parte superiore bianca e poggiatesta integrati.

Motori

Le dimensioni e le specifiche tecniche della Fiat Grande Panda devono ancora essere ufficialmente divulgate, ma sappiamo che la vettura sarà basata sulla piattaforma globale Smart Car, condivisa anche con la Citroen C3. La lunghezza prevista sarà di 3,99 metri.

La Grande Panda adotterà i motori della C3, tra cui il 3 cilindri 1.2 turbo da 101 CV, caratterizzato da una distribuzione a catena anziché a cinghia. Inoltre, sarà disponibile una versione elettrica con un motore da 113 CV alimentato da una batteria da 43,7 kWh.

Un'opzione interessante potrebbe essere la disponibilità del motore 1.2 turbo in versione ibrida, abbinato a un cambio robotizzato a doppia frizione, caratteristica che la differenzia dalla C3.

Prezzo e disponibilità

La Fiat Grande Panda sarà presentata al pubblico l'11 luglio 2024, in occasione del 125° anniversario del marchio italiano. Attualmente non disponiamo di informazioni sui prezzi della vettura, nemmeno indicativamente. Tuttavia, guardando ai listini delle vetture correlate come la Citroen C3 e l'Opel Frontera, possiamo fare delle ipotesi.

Si stima che la versione elettrica della Grande Panda potrebbe avere un prezzo compreso tra i 23.900 e i 29.900 euro, con una probabile media intorno ai 25.000 euro. Per quanto riguarda la versione mild hybrid, il confronto avviene principalmente con la Opel Frontera Hybrid 1.2 da 100 CV, che è più grande e parte da almeno 24.500 euro (mentre la Citroen C3 1.2 benzina non elettrificata ha un prezzo base di 14.990 euro).

Se ipotizziamo un approccio competitivo per la Fiat Grande Panda mild hybrid, potremmo immaginare un listino di partenza intorno ai 20.000 euro, considerando che il prezzo base della Fiat Panda è attualmente di 15.500 euro.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli ufficiali per conoscere esattamente come si posizionerà sul mercato la nuova Fiat Grande Panda.