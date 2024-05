Fiat Pandina 2024 è quasi pronta: ecco come cambia la nuova Panda

La Fiat Pandina 2024 è stata nuovamente immortalata in Italia, segnando così un'altra apparizione stradale prima del suo atteso lancio sul mercato. La casa automobilistica ha anticipato che questo nuovo modello, erede della storica Fiat Panda, verrà introdotto sui mercati dei principali paesi europei nell'estate del prossimo anno.

Questa nuova serie speciale di Fiat è stata avvistata grazie alle fotografie scattate da Gabetz Spy (qui le foto). Ricordiamo che la produzione della Pandina avverrà nello stabilimento Stellantis di Pomigliano, lo stesso dove attualmente viene assemblata la Panda, la cui produzione è confermata fino al 2027 con progetti di estensione fino al 2030.

La Fiat Pandina 2024 si distingue per essere equipaggiata con gli ultimi ADAS disponibili, un cruscotto completamente digitale e un nuovo volante dal design innovativo. Questi avanzamenti non solo confermano l'impegno di Fiat nel promuovere la sicurezza e la tecnologia ma mantengono anche la versatilità e l'accessibilità che hanno reso la Panda un'icona nel tempo.

Dal punto di vista estetico, la Pandina 2024 si presenta con una plancia verniciata di bianco e nuovi sedili con il monogramma Pandina impresso in rilievo, con cuciture gialle a contrastro. I sedili inoltre sono realizzati in filato Seaqual, un materiale sostenibile derivato dai rifiuti marini, rendendo il veicolo un'opzione ecologica più amichevole. Altri aspetti esterni includono dettagli giocosi come il musetto di un panda sui coprimozzi, specchietti retrovisori con finitura gialla, la scritta Pandina sulle modanature laterali e una serigrafia con il nome modello sul finestrino posteriore, enfatizzando ulteriormente il legame con la linea Panda.

Con questi aggiornamenti, la Pandina mira a consolidarsi come un passo avanti significativo per Fiat, migliorando ulteriormente la propria offerta sul mercato con una vettura che risponde alle esigenze dei consumatori in modo semplice ed efficace, rimanendo fedele alla filosofia originale che ha caratterizzato la serie Panda per anni. Nessuna indiscrezione ancora sul prezzo.