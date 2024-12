Fine corsa per l'Audi Q8 e-tron, da febbraio stop alla produzione

L'Audi Q8 e-tron, il SUV elettrico di punta del marchio tedesco, uscirà di produzione nei primi mesi del 2025. La notizia è stata confermata da un portavoce Audi a InsideEVs Germania, come riportato da Automotive News Europe. Il modello, prodotto nello stabilimento di Bruxelles dal 2018, avrà un successore basato probabilmente su una nuova piattaforma elettrica dedicata. La decisione di interrompere anticipatamente la produzione è dovuta alle vendite inferiori alle aspettative, soprattutto in Cina, mercato chiave per questo veicolo.

Lanciato in Europa nella primavera 2019 come Audi e-tron, il SUV ha ricevuto un importante restyling a novembre 2022, cambiando nome in Q8 e-tron. Nonostante le migliorie tecniche, il modello non ha ottenuto il successo globale sperato da Audi.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La Q8 e-tron è basata sulla piattaforma MLB Evo, originariamente sviluppata per veicoli termici e adattata per l'elettrico. Questa scelta ha conferito al SUV caratteristiche di guida simili a quelle di un'auto convenzionale. Attualmente disponibile solo a trazione integrale, il veicolo monta due o tre motori elettrici asincroni. Le batterie hanno una capacità di 95 kWh (89 kWh netti) o 106 kWh, quest'ultima con una chimica NCA (nichel, cobalto, alluminio) poco comune.

La fine della produzione della Q8 e-tron segna un punto di svolta per Audi nel segmento dei SUV elettrici di lusso. Il successore potrebbe basarsi sulla nuova Premium Platform Electric (PPE) o sulla Scalable Systems Platform (SSP), piattaforme sviluppate specificamente per veicoli elettrici.

Questa mossa riflette la strategia di Audi di accelerare la transizione verso una gamma completamente elettrica, puntando su architetture dedicate per migliorare efficienza e prestazioni dei propri veicoli a zero emissioni. L'Audi Q8 e-tron rappresenta un capitolo significativo nella storia dell'elettrificazione del marchio tedesco. La sua uscita di produzione nel 2025 segna la fine di un'era pionieristica per Audi nel campo dei SUV elettrici di lusso.

L'eredità della Q8 e-tron continuerà a influenzare lo sviluppo dei veicoli elettrici Audi. Le lezioni apprese dalla sua produzione e commercializzazione saranno fondamentali per plasmare la prossima generazione di veicoli elettrici del marchio, promettendo un futuro ancora più innovativo e sostenibile per l'industria automobilistica di lusso.