La diffusione delle auto elettriche sta subendo un costante incremento grazie all’interesse degli utenti. Oggi parliamo della Young Driver Motor Cars, azienda che ha deciso di realizzare un’auto elettrica pensata per i più piccoli con lo scopo di insegnare le regole di sicurezza alla guida. Con i suoi 2,1 metri di lunghezza, la Firefly Sport si prepara a fare il suo debutto al British Motor Show.

Young Driver ha, dunque, deciso di creare piccole auto dedicate a bambini dai 4 ai 10 anni che possono essere guidare in determinate località del Regno Unito. Le auto Firefly sono in grado di ospitare fino a due persone e sono state progettate appositamente per Young Driver dal designer Chris Johnson. Le vetture si contraddistinguono per la presenza di sospensioni indipendenti, freni a disco e doppi motori elettrici, tutte caratteristiche che permettono alle Firefly di essere guidate come una vera e propria vettura da strada.

Nello specifico, il powertrain della Firefly Sports comprende 2 motori elettrici da 24 Volt alimentati da 2 batterie ricaricabili da 12 Volt. Diverse le configurazioni disponibili: è possibile scegliere la versione che non consente di superare gli 11 km/h ma è disponibile anche la variante in grado di raggiungere i 40 km/h.

I due posti con sedile di guida regolabile permettono ai genitore di poter accompagnare i più piccoli in ogni esperienza di guida. Al fine di assicurare un’adeguata sicurezza non manca la presenza di un sensore che ferma in automatico il veicolo quando si avvicina a un ostacolo. ma è anche possibile staccare l’alimentazione a distanza in caso di ostacolo.

Non a caso, Young Driver ha deciso di collaborare con educatori per creare mini zone di guida in alcune zone del Regno Unito. L’auto potrà, dunque, essere utilizzata partecipando alle sessioni di guida dedicate ai più piccoli al prezzo di 20 sterline per 15 minuti. Secondo quanto diffuso, la Firefly sarà anche messa regolarmente in vendita per chi vorrà acquistarne una ma, attualmente, non abbiamo nessun dettaglio ufficiale su quello che potrebbe essere il prezzo di vendita sul mercato.