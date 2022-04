La gamma della Ford Fiesta registra l’uscita di scena di una variante molto apprezzata fino a qualche anno fa ma oramai limitata a pochissime unità vendute. La casa americana, infatti, non produrrà più la versione 3 porte della sua Ford Fiesta, modello simbolo della gamma europea del brand. La notizia è stata confermata recentemente da un portavoce dell’azienda ad Automotive News e è legata a vari fattori. Per una questione di costi, Ford deve ottimizzare il più possibile la sua offerta, riducendo le varianti e tagliando gli allestimenti e gli optional in eccesso.

Semplificare la produzione dei modelli è oggi una soluzione necessaria per restare competitivi sul mercato. La versione 3 porte della Ford Fiesta registrava oramai vendite molto limite e, quindi, rappresentava un progetto non più sostenibile per l’azienda, oramai sempre più concentrata sull’elettrificazione e sul lancio di nuovi modelli a zero emissioni. La scelta di Ford è, quindi, stata inevitabile. Dopo un’onorata carriera, la Ford Fiesta 3 Porte uscirà di scena.

Il modello 5 porte dell’iconica segmento B di casa Ford resta naturalmente sul mercato anche se il futuro delle hatchback è sempre più a rischio per via della crescente richiesta di SUV e crossover, anche nei segmenti più compatti. Le varianti 3 porte, invece, sono oramai una rarità e si limitano, prevalentemente, a modelli ultra compatti come la Fiat 500, la MINI o la Smart. In altri segmenti di mercato, decisamente più alti, le 3 Porte resistono ma per i potenziali clienti della Ford Fiesta 3 Porte, invece, le opzioni su cui puntare si riducono sempre di più.