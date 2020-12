Ford mostra i muscoli: l’F-150 elettrico sfreccia nella neve

Già da qualche tempo si parla del nuovo F150 elettrico a cui Ford sta lavorando; purtroppo ad oggi non abbiamo molte informazioni ufficiali in merito, ma a giudicare dal video pubblicato da Ford Trucks su Twitter, pare che i lavori siano in stato abbastanza avanzato, al punto da poterci mostrare un prototipo mentre sfreccia e derapa nella neve.

Non è il primo video di questo tipo che viene rilasciato da Ford: la scorsa estate avevamo ammirato un F-150 elettrico, sempre in versione prototipo, trainare i vagoni di un treno per un peso complessivo di 450 tonnellate, mentre in estate l’F-150 ci era stato mostrato in un ambiente fuoristrada.

Oggi, per restare in tema con la stagione che cambia, Ford ci mostra le capacità del nuovo F-150 elettrico in un ambiente completamente innevato. A giudicare dal video, sembra che l’F-150 si comporti molto bene nella neve, anche grazie alla trazione integrale molto potente e immediata fornita dai motori elettrici installati sull’auto. Come anticipato, non abbiamo i dati tecnici relativi ai motori elettrici scelti da Ford, ma ci aspettiamo comunque un’offerta in linea con la concorrenza.

Curious how the #FordF150 BEV prototype stacks up in the snow?​ See for yourself. pic.twitter.com/YAN7nTL7pk — Ford Trucks (@FordTrucks) December 21, 2020

Qualche mese fa Darren Palmer di Ford, parlando del nuovo F-150, ha affermato che la compagnia intende rilasciarlo “prima del 2022”, il che ci aveva fatto sperare che la finestra di rilascio fosse prevista per la fine del 2021, così da poter competere anche a livello di tempistiche con prodotti concorrenti come il Tesla Cybertruck, il nuovo Hummer elettrico, o i mezzi di Rivian, il cui rilascio sul mercato è previsto durante l’estate 2021. Sfortunatamente sappiamo già che non sarà così, dato che di recente Ford ha confermato che la produzione dell’F-150 inizierà solo nel 2022, con le prime consegne previste entro i primi sei mesi dell’anno.