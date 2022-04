La Ford Mustang GT è sempre stata una delle più importanti pony car in circolazione, ma quando Ford ha annunciato la variante elettrica Mustang Mach-E, con uno stile simile ma non del tutto uguale, molti si sono domandati se anche la Coupé potesse ricevere il medesimo trattamento e perdere quella sorta di storicità che aleggia intorno al marchio.

In termini di propulsori, nulla è chiaro al momento. Il processo di elettrificazione è stato avviato da ormai diverso tempo e ci stupirebbe più di tanto scoprire che la variante V8 possa essere soppiantata da una soluzione più contenuta e magari abbinata ad una qualche forma di elettrificazione. Mentre su quest’ultimo aspetto possiamo fare solo congetture più o meno fedeli alla realtà, dal punto di vista estetico abbiamo qualche certezza in più complice una serie di nuove foto spia.

Le immagini trapelate sembrano provenire da una sorta di opuscolo informativo e svelano che la nuova Mustang, sarà si elettrica ma vanterà un design più vicino a quello dell’attuale GT500 anziché della Mach-E. Previsti quindi paraurti più sportivi, fanaleria rinnovata e prese d’aria più marcate. La foto svela anche un piccolo badge sul parafango anche se, complice la qualità ridotta, non è facile identificare cosa possa essere. A nostro parere non si tratterebbe del solito badge “5.0”, ma aguzzando la vista crediamo sia più vicino ad un “4”, forse “4.0” o “4.3”. Se la cubatura venisse ridotta così tanto, è lecito attendere l’introduzione di una serie di turbocompressori o, più facilmente, una parte elettrificata in grado di riempire i vuoti e fornire uno spunto sostanzioso.

Quando arriverà sul mercato è ancora un mistero, non siamo a conoscenza della data precisa; nel frattempo vi possiamo anticipare che abbiamo in prova il 5.0 V8 da oltre 400 cavalli nella versione Mach-1, pertanto tra qualche settimana sicuramente avrete la possibilità di conoscere i nostri pensieri su questo storico modello.