Ford Mustang cambia di nuovo segmento, ora diventerà (forse) quattro porte

La Ford Mustang non mostra segni di rallentamento, nemmeno dopo 60 anni. Qualche anno fa, un crossover elettrico con il marchio Mustang si è aggiunto all'iconica gamma di muscle car, e ora l'Ovale Blu vuole inserire una berlina Mustang al mix. Parlando ad Autocar, il CEO di Ford, Jim Farley, ha affermato che una sportiva a quattro porte è una possibilità.

"Non costruiremo mai una Mustang che non sia una Mustang", ha commentato il numero uno, aggiungendo anche "Ma potremmo realizzare altre forme di carrozzeria per la Mustang, una quattro porte o qualcosa del genere? Credo che potremmo, purché questi modelli abbiano tutte le prestazioni e l'atteggiamento dell'originale."

Una berlina a quattro porte potrebbe ottenere riscontri anche in Europa

Questo è, ma è ugualmente una informazione promettente. Ford potrebbe trasformare la Mustang in un sottomarchio, con una gamma di coupé sportive, supercar, una berlina sportiva e un crossover elettrico. Unase realizzata correttamente. I fedeli della Mustang, costretti a scambiare le loro muscle car con qualcosa di più sensato, apprezzerebbero un'alternativa più pratica ma altrettanto sportiva ed elegante.

Resta da vedere se vedremo mai una slanciata Mustang a quattro porte, ma Farley è fermamente convinto che altre varianti Mustang siano in arrivo. La casa automobilistica sta già esaminando una versione ridotta e leggera che migliorerà le prestazioni riducendo i costi.

Mentre Ford non ha paura di essere avventurosa, Farley crede che ci siano dei limiti a ciò che può fare con il nome Mustang. "Alcuni pensano che potremmo mescolare la Mustang con la guida fuoristrada: guardate cosa ha fatto Porsche con la 911 Dakar e cosa ha fatto Lamborghini. Ma non ne sono così sicuro", ha detto l'amministratore delegato.

Una cosa è certa: la Mustang (coupé e cabriolet) non sarà mai elettrica. "Una cosa che posso promettere, tuttavia, è che non realizzeremo mai una Mustang completamente elettrica." L'amministratore delegato afferma che si batterà per mantenere in produzione i motori a combustione e i cambi manuali il più a lungo possibile, costruendo V8 "finché Dio e i politici ce lo permetteranno".

Questo non vuol dire che le future Mustang non avranno l’elettrificazione. Molto probabilmente nei prossimi anni verranno introdotte configurazioni ibride e PHEV, che ridurranno il consumo di carburante e le emissioni e miglioreranno le prestazioni.