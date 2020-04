Ford, Mustang Cobra Jet 1400 è la dragster 100% elettrica

Ford ha presentato Mustang Cobra Jet 1400, un inedito esemplare di drag racer a propulsione completamente elettrica. Inevitabilmente, un omaggio alla storica Mustang 428 Cobra Jet dei lontani anni ’60.

Ford continua la corsa verso l’innovazione tecnologica e lo fa utilizzando anche il motorsport. Il primo concept di dragster della casa dell’Ovale Blu 100% elettrico, è stato progettato con prestazioni tali da poter tagliare i 400 metri in meno di 8 secondi con una velocità di oltre 270 km/h.

A commentare il nuovo progetto è Dave Pericak, Global Director di Ford Icons:

“I propulsori elettrici consentono un tipo di prestazione completamente nuovo e la Cobra Jet 1400 è un esempio di come si possa spingere questa nuova tecnologia al limite del possibile. Non vediamo l’ora di mostrare ciò che siamo in grado di fare nell’anno in cui anche Mustang Mach-E è entrata a far parte della famiglia Mustang”.

Ford Performance e futuro elettrico: Mustang Cobra Jet 1400. Una denominazione non del tutto casuale, ma che fa inevitabilmente rifermento ai 1.400 cavalli erogati dalla vettura. Il nuovo prototipo conferma dunque, in seguito al debutto della nuova Mustang Mach-E , l’evoluzione delle tecnologie che verranno implementate anche sui prossimi propulsori dell’ Ovale Blu.

Ford porta avanti i test nel nuovo prototipo Cobra Jet 1400 in vista del suo debutto mondiale previsto per fine 2020 in occasione di un evento di drag racing.