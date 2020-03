Ford, oltre 40.000 preordini per la nuova Mustang Mach-E

Grande il successo raggiunto fin ora dalla Ford Mustang Mach-E: sono infatti oltre 40.000 i preordini già effettuati negli Stati Uniti per il nuovo SUV elettrico della casa dell’Ovale Blu.

Decisamente un traguardo importante per Ford che, con il suo primo suv elettrico, riesce ad ottenere numeri importanti. Bisogna infatti considerare che le prenotazioni della Mustang Mach-E sono state aperte solamente tre mesi fa. I dati diffusi nelle ultime ore registrano un numero di ordini del tutto esponenziale. La conferma del grande successo, deriva dai numeri previsti per la produzione della nuova vettura da parte della casa statunitense: la produzione prevista per il 2021 è infatti di 50.000 unità. Potremmo quindi considerare la produzione del nuovo SUV quasi terminata, a meno che l’azienda non decida di ottimizzarne i numeri in seguito alla richiesta inaspettata.

Pochi i dettagli diffusi dall’azienda in merito alla distribuzione internazionale delle prenotazioni: Ford ha infatti condiviso solamente alcuni legati alle scelte dei primi acquirenti americani che hanno preferito la versione in Rapid Red. Sembrerebbe inoltre che, negli Stati Uniti, il 30% delle prenotazioni totali ricevuta ha visto come protagonista la versione GT, più costosa e prestazionale , da 465 CV. Subito sold out per la variante First Edition.