GT Mk IV è la supercar stradale nella sua versione da collezione appena presentata dalla casa automobilistica Ford. La stessa casa costruttrice ce la presenta come la sua vettura da pista più estrema di sempre.

In seguito all’annuncio dell’edizione speciale LM edition da parte della Casa dell’Ovale Blu, arriva un’ulteriore sorpresa per tutti i clienti e gli appassionati del marchio dedicata alla storia della sua supercar.

Come dichiarato da Ford, la nuova GT Mk IV sarà assemblata in Canada negli stabilimenti della Multimatic di Markham: solamente 67 gli esemplari che saranno realizzati, tutti rigorosamente costruiti a mano. La scelta del numero non è tuttavia casuale dato che è stato deciso dal brand proprio per celebrare l’anno della 24 Ore di Le Mans che vide Ford protagonista con l’originale MK IV.

Nessun riferimento ufficiale per quanto riguarda le specifiche tecniche che andranno a contraddistinguere il veicolo. anche se le prime immagini diffuse da Ford ci permettono di godere a pieno dello stile della carrozzeria della vettura: per realizzare questa vettura, la Casa dell’Ovale Blu ha infatti rivisto completamente la sua GT, riprogettando l’aerodinamica, con la nuova e ala posteriore e il grande splitter anteriore ed un passo leggermente allungato. Secondo alcune dichiarazioni rilasciare da Ford, oltre all’estetica dell’auto è stata modificata anche la meccanica: il motore 3.5 V6 è infatti rivisto per poter arrivare ad erogare oltre 800 CV di potenza. Nessun dettaglio, inoltre, sulle prestazioni del veicolo.

L’originale GT Mk IV non ha trattenuto nulla per le massime prestazioni in pista e la nuova Ford GT Mk IV le porta allo stesso modo. Con un livello ancora più alto di ingegneria e prestazioni per il motorsport, oltre a una carrozzeria in fibra di carbonio completamente nuova, funzionale e sorprendente, la Mk IV è l’ultimo saluto della supercar di terza generazione, ha commentato Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports.

Per chi vuole portare a casa uno dei 67 esemplari, il prezzo di listino della vettura Ford si attesta sui 1,7 milioni di dollari. Come dichiara la Casa statunitense, i clienti che sono interessati all’acquisto possono prenotare la GT Mk IV tramite il sito ufficiale americano e nei primi giorni del 2023 il brand si occuperà di selezionare i 67 fortunati. Prime consegne, invece, previste per la primavera.