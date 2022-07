Foxconn annuncia la nuova partnership con il produttore di chip NXP Semiconductors; partnership che sarà fondamentale per permettere all’azienda taiwanese di accelerare lo sviluppo di piattaforme digitali destinate ai veicoli elettrici.

Le tecnologie automobilistiche di NXP e la sua esperienza nell’ambito della sicurezza consentiranno a Foxconn di portare avanti un lavoro congiunto dedicato a piattaforme per elettrificazione, connettività e guida automatizzata sicura dei veicoli a zero emissioni.

Siamo orgogliosi di unire le forze con Foxconn per supportare il suo ambizioso salto nel settore automobilistico e per affrontare insieme le sfide e le opportunità di una nuova generazione di veicoli connessi intelligenti, in particolare la nuova piattaforma di veicoli elettrici di Foxconn. L’industria automobilistica deve diventare più veloce ed efficiente e NXP è lieta di estendere il proprio portafoglio tecnologico per consentire elettrificazione, architetture di nuova generazione, sistemi di accesso alle auto intelligenti e sicuri e altro ancora, ha commentato Kurt Sievers, Presidente e Ceo di NXP Semiconductors.

Grazie a NXP, l’azienda taiwanese Foxconn potrà infatti sfruttare metodi automatizzati per sviluppare più di 10 componenti all’avanguardia, come moderne piattaforme digitali EV basate su chip e processori dell’azienda olandese. Foxconn potrà, inoltre, rispondere facilmente alle diverse esigenze del mercato aumentando la sua capacità produttiva di componenti per veicoli elettrici.

L’esperienza e la leadership di lunga data di NXP nel settore automobilistico, i suoi prodotti innovativi e il suo focus laser su sicurezza, protezione e qualità forniscono le basi per la collaborazione che stiamo attivando oggi, ha commentato Young Liu, presidente di Foxconn.

Non dimentichiamo che tra gli obiettivi dell’azienda Foxconn c’è quello di riuscire a fornire il 10% dei componenti fondamentali per la produzione dei veicoli elettrici a livello mondiale garantendo, al tempo stesso, anche un importante riduzione dei costi di produzione e assemblaggio dei mezzi.