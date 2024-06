La guida autonoma di terzo livello debutta in Germania, ora si guida senza mani

La BMW Serie 7 ha ricevuto un importante aggiornamento per quanto riguarda la guida autonoma, raggiungendo il Livello 3 grazie all'innovativo sistema Personal Pilot. Il nuovo livello di assistenza alla guida rappresenta un significativo avanzamento rispetto al sistema precedente, conosciuto come Highway Assistant, che opera al Livello 2.

Il sistema Highway Assistant è già operativo e permette alla vettura di percorrere autostrade e strade veloci a divisione corsia fino a 130 km/h. Questo sistema si avvale di tecnologie come il cruise control adattivo e l'assistenza al mantenimento della corsia, consentendo al guidatore di rimuovere le mani dal volante in certe condizioni, sebbene debba continuare a monitorare la strada e essere pronto ad intervenire in caso di necessità. Inoltre, offre la possibilità di effettuare sorpassi autonomi attraverso l'Active Lane Change Assistant, attivabile con un semplice sguardo allo specchietto.

Il nuovo Personal Pilot, che rientra nel Livello 3 di guida autonoma, è progettato per funzionare in condizioni di traffico denso, utilizzabile sia di giorno che di notte e limitato a una velocità massima di 60 km/h. La principale differenza con il livello precedente è che al Livello 3 è momentaneamente possibile distogliere sia l'attenzione dalla strada che le le mani dal volante, affidando completamente la guida al veicolo. Tuttavia, l'utente deve rimanere sempre vigile per poter riprendere il controllo su richiesta del sistema, se necessario.

La disponibilità di queste tecnologie di assistenza alla guida varia in base al Paese. Highway Assistant è attualmente disponibile negli Stati Uniti, in Canada e in Germania. Il più avanzato Personal Pilot sarà lanciato in Germania come un'opzione aggiuntiva, al costo di 6.000 euro, a partire da agosto.