5G in crescita: nel 2029 coprirà l'80% della popolazione mondiale

L'adozione del 5G continua a crescere in tutto il mondo e aumentano le offerte di connettività evoluta e copertura 5G Midband: secondo la nuova edizione dell'Ericsson Mobility Report, entro il 2029 ci saranno 5,6 miliardi di abbonamenti 5G, ovvero il 60% di tutti gli abbonamenti esistenti.

Ericsson prevede che il traffico mobile aumenterà del 20% annuo e a fine 2029 la popolazione mondiale (esclusa la Cina) coperta dal 5G raddoppierà, passando dal 40% del 2023 all'80%.

Il report evidenzia anche uno sviluppo della copertura del 5G in banda media, con 50 dei dei circa 300 operatori del settore che hanno lanciato il 5G Standalone (5G SA).

Il 5G continua a crescere

Guardando al dettaglio dei dati, nei soli primi tre mesi dell'anno si sono aggiunti 160 milioni di abbonamenti 5G, portando il totale a 1,7 miliardi. Per la fine dell'anno si prevedono ben 600 milioni di nuovi abbonamenti.

Riguardo le varie regioni del mondo, si prevede che sarà il Nord America ad avere per la fine 2029 la maggior penetrazione del 5G, arrivando al 90 % (430 milioni di abbonamenti). Anche in India la crescita da qui al 2029 sarà molto rilevante: da 119 milioni di abbonamenti 5G di fine 2023 si passerà a 840 milioni, con una penetrazione sul totale del 65%.

Per quanto riguarda il 5G in banda media, la copertura della popolazione al di fuori della Cina ha raggiunto il 35%. I Paesi più rapidi in tal senso si confermano il Nord America e l'India che oggi hanno rispettivamente l’85% e il 90% di copertura mid-band.

L'adozione sempre più diffusa del 5G dipende fortemente da un miglioramento della user experience: Ericsson riporta che, stando ai dati statistici forniti da un service provider, che il 97% di tutte le attività che gli utenti hanno condotto su connettività 5G in banda media hanno ottenuto un time-to-content di meno di 1,5 secondi. Sulle connessioni 5G su bassa frequenza questo risultato si ottiene solo sul 67% delle attività, e solo sul 38% con connessioni 4G su qualsiasi banda.

Pixabay

La connettività FWA

Dall'analisi emerge anche che la connettività FWA (Fixed Wireless Access) sta diventando un caso d’uso rilevante per l’implementazione del 5G da parte degli operatori di telecomunicazioni di tutto il mondo, con un'importante crescita degli attori che offrono il servizio e lo usano per formulare offerte differenziate in base alla velocità di connessione con 5G FWA.

Questa connettività garantisce maggiore velocità, funzionalità di gestione dati e bassa latenza che la rendono molto attrattiva per gli operatori telco, i quali possono creare piani tariffari differenziati per velocità, similmente alle offerte per la connettività via cavo o su fibra.

In un solo anno il numero di operatori che offrono piani 5G FWA è cresciuto del 50%. La connettività FWA appare dunque come il caso d'uso più rilevante per il 5G dopo i servizi in banda larga mobile evoluti eMBB.

”L’Ericsson Mobility Report appena rilasciato mostra che c’è una continua, forte crescita degli abbonamenti 5G. I casi d’uso più importanti sono i servizi evoluti di connettività in banda larga mobile e il Fixed Wireless Access, e in questo caso vi sono segnali che evidenziano come le capacità del 5G stiamo influenzando la formulazione delle offerte FWA da parte degli operatori" ha dichiarato Fredrik Jejdling, Executive Vice President and Head of Networks, di Ericsson. "Il report evidenzia anche la necessità di aumentare l’implementazione della tecnologia 5G Standalone, per realizzare il pieno potenziale del 5G".