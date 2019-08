Grande successo dell’elettrica MG ZS in Inghilterra: piazzati i primi 1000 ordini

In sole due settimane, MG è riuscita a piazzare i 1000 ordini disponibili per la sua nuovissima ed elettrica MG ZS (in Inghilterra).

In sole due settimane, MG è riuscita a piazzare i 1000 ordini disponibili per la sua nuovissima ed elettrica ZS (in Inghilterra). Un insieme di cose ha portato molte persone ad ordinarsi la propria MG totalmente elettrica, portandola ad estendere ulteriormente la promozione in atto per altri 1000 ordini.

Per i primi 1000, infatti, è stata resa disponibile la vettura a 21.495 sterline (circa 23.600 euro), inserendo nell’offerta anche una colonnina elettrica per la ricarica da casa in omaggio). I prossimi 1000 non riceveranno la colonnina, ma alla stessa cifra potranno comunque portarsi a casa questa vettura dalle grandi caratteristiche tecniche:

Autonomia: 262 km

262 km Batteria: 44.5 kWh con raffreddamento a liquido (celle CATL)

44.5 kWh con raffreddamento a liquido (celle CATL) Da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi

143 CV

Coppia di 353 Nm

Trazione Anteriore

Ricarica: da 0 a 100% in 6.5 ore con una colonnina da 7 kW

da 0 a 100% in 6.5 ore con una colonnina da 7 kW Ricarica Veloce: da 0 a 80% in 43 minuti con la colonnina veloce

MG Motors UK ha frantumato il suo record di prevendita piazzando i 1000 pezzi della sensazionale MG ZS EV in sole due settimane. Avendo ufficialmente lanciato l’auto il 17 luglio, MG ha avuto una richiesta da parte dei clienti davvero elevata, mentre correvano ad acquistare la propria auto a 21.495 sterline. I primi 1000 clienti hanno potuto acquistare l’auto a questo prezzo: ora anche i prossimi 1000 potranno averla a 21.495 sterline. I primi 1000, inoltre, riceveranno un’unità complementare di ricarica per casa – un’offerta che non faremo per le prossime – dando un ulteriore vantaggio a chi si è assicurato questa offerta.

Daniel Gregorious, Capo delle Vendite e Marketing a MG Motors UK, ha detto:

Sappiamo che gli Inglesi sanno riconoscere un’offerta quando la vedono, ma siamo stati letteralmente spazzati via dalla velocità con cui abbiamo piazzato le prime 1000 MG ZS. Siamo molto felici di poter estendere questa nostra offerta, anche se fosse solo per un paio di giorni. Per tutti quelli che fossero interessati ad avere una ZS EV, gli suggerirei di prenderla adesso!

Le due versioni in vendita della MG ZS EV sono l’Excite (venduta in offerta a 21.495 sterline) e Exclusive (venduta in offerta a 23.495 sterline). Finita questa seconda ondata da 1000 pezzi, l’auto tornerà a costare 24.995 sterline nella versione Excite e 26.995 sterline in quella Exclusive.