Guida una Tesla sotto il diluvio e si ritrova con 21.000 euro di danni

Una coppia scozzese si è vista recapitare una fattura di una riparazione di quasi 21mila euro, a seguito di un danno alla batteria della propria Tesla Model Y. La notizia arriva da Edinburgh Live, dove si può trovare parte della dichiarazione del propritario dell'auto elettrica.

Stando a quanto riportato, sembra che in occasione di un forte temporale nei dintorni di Edimburgo, la Tesla di Johnny Bacigalupo e Rob Hussey si sia fermata a causa di un malfunzionamento della batteria. Problema che, secondo i tecnici di Tesla, ha richiesto un intervento mirato per l'ammontare di circa 21mila euro. Insomma, il costo di sostituzione della batteria.

Si tratta di un caso molto curioso che, purtroppo, non abbiamo modo di verificare. Sebbene la fonte sembri attendibile, restiamo scettici per la spesa sostenuta in quanto le batterie delle Tesla sono generalmente coperte da una garanzia estesa di anche 8 anni o quasi 200mila chilometri. Inoltre, da quello che sappiamo, le batterie sono isolate e difficili da danneggiare con solo un temporale. Il nostro timore è che ci sia qualcos'altro di non accuratamente riportato dietro a questa notizia.

In ogni caso, se fosse tutto reale, si tratterebbe di un vero e proprio smacco. Johnny Bacigalupo e Rob Hussey ha dichiarato che si aspettavano, nel peggiore dei casi, una fattura di 500 o 1.000 euro e non di certo una cifra a quattro zeri. “Finora il servizio è stato un disastro e lo stress e la preoccupazione che ne derivano sono strazianti. Quindi, da quanto ho capito, le Tesla non sono adatte allo scopo in Scozia? Se avessi saputo che il servizio clienti sarebbe stato così pessimo, non sono sicuro che mi sarei preso la briga di acquistare l'auto." ha dichiarato Bacigalupo.