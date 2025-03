Che successo la nuova Tesla Model Y: 200mila ordini in Cina

Il mercato cinese si conferma terreno di sfide e opportunità per Tesla, con la nuova Model Y "Juniper" che segna l'inizio di una fase cruciale per la casa americana nel più grande mercato automobilistico mondiale. Nonostante un febbraio caratterizzato da vendite in calo (-49% rispetto all'anno precedente), con sole 30.688 unità consegnate, la nuova versione del SUV elettrico sta raccogliendo segnali incoraggianti. I media locali riferiscono di circa 200.000 prenotazioni e di 6.000 esemplari già consegnati in poco più di un mese, un dato che gli analisti interpretano come una possibile inversione di tendenza dopo la flessione attribuita principalmente alle festività del Capodanno Cinese.

Una strategia di prezzo competitiva

Nel mercato cinese, la Tesla Model Y Juniper viene proposta con una struttura di prezzo pensata per massimizzare l'attrattività in un contesto altamente competitivo. La versione a trazione posteriore parte da 263.500 yuan (circa 36.600 euro), mentre la variante a lunga autonomia con trazione integrale è disponibile a partire da 303.500 yuan (approssimativamente 38.600 euro al cambio attuale).

Da marzo, Tesla ha ampliato ulteriormente la propria offerta introducendo anche la Model Y standard allo stesso prezzo della versione base, ma senza il pacchetto di garanzia estesa che caratterizza le varianti superiori. Questa diversificazione rappresenta un tentativo di intercettare diverse fasce di clientela in un mercato sempre più segmentato.

Software avanzato: un'arma a doppio taglio nel contesto cinese

Il 25 febbraio, l'azienda di Elon Musk ha implementato un importante aggiornamento software che introduce funzionalità di assistenza alla guida avanzate, simili al controverso sistema Full Self-Driving (FSD) disponibile in altri mercati. Tuttavia, in un gesto di insolita cautela, Tesla ha esplicitamente consigliato ai clienti cinesi di valutare con attenzione l'acquisto di queste funzionalità.

La raccomandazione nasce da una considerazione pragmatica: il sistema si basa su dati raccolti principalmente all'estero, che potrebbero non essere ottimali per le specificità delle strade cinesi. Questa ammissione evidenzia le sfide di localizzazione che anche un gigante tecnologico come Tesla deve affrontare quando opera in contesti culturali e infrastrutturali profondamente diversi.

Sfide future in un mercato in evoluzione

Il successo della nuova Model Y e le aspirazioni legate al Cybertruck si inseriscono in un contesto di crescente competizione nel mercato elettrico cinese. I produttori locali come BYD, NIO e Xpeng stanno rapidamente guadagnando quote di mercato con veicoli sempre più sofisticati e spesso più economici rispetto alle alternative occidentali.

La capacità di Tesla di mantenere la propria posizione dipenderà non solo dalla qualità dei suoi prodotti, ma anche dalla sua abilità nell'adattarsi alle peculiarità del mercato cinese, dalle preferenze dei consumatori alle intricate normative governative. La sfida è tanto tecnologica quanto culturale, e il modo in cui l'azienda di Musk la affronterà potrebbe determinare il futuro dell'intera strategia asiatica del marchio.