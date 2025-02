Quanto costa la Tesla Model Y? Ecco i prezzi per l'Italia

Tesla ha presentato tre nuove versioni della Model Y, completando la gamma dopo il lancio della Launch Series. Le nuove varianti sono già ordinabili in Italia, con consegne previste da marzo e prezzi a partire da 44.990 euro.

La nuova gamma Model Y si articola in tre configurazioni principali: la single motor RWD a trazione posteriore, la Long Range a trazione posteriore e la Long Range a trazione integrale. Queste si affiancano alla precedente Launch Series, ampliando le opzioni per i clienti interessati al SUV elettrico di Tesla.

La versione entry-level single motor RWD parte da 44.990 euro, 2.300 euro in più rispetto al modello uscente. Offre un'autonomia dichiarata di 500 km (con cerchi da 19") e uno scatto 0-100 km/h in 5,9 secondi. La ricarica in corrente continua arriva fino a 175 kW.

Le varianti Long Range vedono un aumento di prezzo di 1.000 euro. La single motor posteriore costa 49.990 euro, accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e ha un'autonomia di 622 km. La dual motor a trazione integrale, più potente, parte da 52.990 euro, scatta da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e offre un'autonomia fino a 586 km.

La Model Y offre cinque colorazioni esterne, tra cui le nuove tinte Stealth Grey e Ultra Red. Gli interni sono disponibili in nero di serie o in bianco su richiesta. La dotazione comprende sedili anteriori reclinabili elettricamente, riscaldati e ventilati, un display centrale da 15,4" e un nuovo schermo posteriore da 8".

Tra le altre caratteristiche spiccano la riduzione attiva del rumore, otto telecamere (inclusa una nuova all'anteriore), portellone elettrico e vetri posteriori oscurati. La ricarica in corrente continua per le versioni Long Range arriva fino a 250 kW.

Con questi aggiornamenti, Tesla punta a rafforzare la competitività della Model Y nel segmento dei SUV elettrici premium, offrendo una gamma più ampia e prestazioni migliorate.