Ha un infarto e la sua Tesla lo porta in ospedale, succede negli USA

Una Tesla Model Y equipaggiata con l'ultima versione 12 del software Full Self-Driving (FSD) ha dimostrato il suo potenziale salvavita trasportando autonomamente un uomo in ospedale dopo un attacco di cuore. MaxPaul Franklin, residente in North Carolina e proprietario dell'auto, ha raccontato la sua straordinaria esperienza, facendo luce sulle capacità della tecnologia autonoma di Tesla.

Il calvario di Franklin è iniziato quando ha dovuto affrontare una grave disidratazione e un'impennata dei livelli di glucosio nel sangue a causa di un malfunzionamento della sua pompa di insulina. Nonostante la situazione di disagio, Franklin è riuscito a raggiungere la sua Tesla Model Y e ad attivare la funzione FSD. Senza alcun intervento umano, il veicolo è riuscito a percorrere il tragitto di 20km fino al pronto soccorso, offrendosi persino di parcheggiare autonomamente all'arrivo, consentendo a Franklin di ricevere immediatamente le cure mediche.

Questo incidente testimonia il potenziale salvavita della tecnologia FSD di Tesla, in particolare nelle situazioni critiche in cui è essenziale un'assistenza medica tempestiva. Il viaggio rapido ed efficiente di Franklin verso l'ospedale evidenzia il ruolo inestimabile che i veicoli autonomi possono svolgere negli scenari di emergenza sanitaria.

Nelle ultime settimane, gli appassionati e i beta tester di Tesla hanno elogiato con entusiasmo l'ultimo aggiornamento del software FSD, la versione 12.3.3. I rapporti indicano un netto miglioramento della tecnologia, con interventi minimi da parte degli utenti durante i complessi percorsi cittadini. La direttiva dell'amministratore delegato Elon Musk di effettuare dimostrazioni complete dell'FSD durante le consegne dei veicoli sottolinea ulteriormente la fiducia dell'azienda nei progressi compiuti nella guida autonoma.

Inoltre, l'attesa per l'annuncio del Robotaxi di Tesla lascia intendere il più ampio impatto sociale del trasporto autonomo. Oltre a facilitare gli spostamenti quotidiani, i taxi autonomi hanno il potenziale per rivoluzionare l'accessibilità all'assistenza sanitaria, in particolare per le persone affette da patologie o disabilità. L'esperienza di Franklin serve a ricordare la miriade di modi in cui la tecnologia autonoma può migliorare e persino salvare vite umane.