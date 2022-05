Harley Davidson è stata la prima grande casa motociclistica ad avere il coraggio di portare sul mercato una moto elettrica, la LiveWire; nel tempo LiveWire è diventato il nome del brand che Harley Davidson ha deciso di dedicare al mondo della mobilità elettrica, e tra pochi giorni andremo a scoprire il secondo modello elettrico della casa americana.

Lo ha annunciato la stessa Harley Davidson, che ha pubblicato un piccolo teaser che ci annuncia l’imminente presentazione della moto, anche se non ci racconta quasi nulla: nei mesi passati si è parlato molto dei piani di HD per la nuova LiveWire Del Mar, ipotizzando un modello più leggero e, idealmente, anche meno costoso. Il prossimo 10 maggio sapremo tutto quello che c’è da sapere, o almeno ne avremo un primo assaggio, ma per il momento dobbiamo accontentarci delle informazioni già trapelate nei mesi scorsi: la nuova LiveWire di Harley sarà basata su una nuova piattaforma, chiamata Arrow, che sfrutta il pacco batterie (realizzato con celle di tipo 2170) come elemento strutturale della moto, a cui si collegano il motore, il forcellone posteriore ed altro ancora.

L’Harley Davidson LiveWire originale è una moto molto imponente, costosa e pesante: 249 kg di peso e un prezzo che, almeno negli Stati Uniti, oggi è di circa 22.000 $. La nuova LiveWire Del Mar avrà un approccio completamente opposto, e punterà ad essere una moto dalle dimensioni e dal peso più contenuti, così da essere più facile da utilizzare anche da chi non è abituato a sedersi in sella a motore grosse e pesante come tipicamente sono le Harley Davidson.

L’obiettivo di HD con il marchio LiveWire è semplice ma molto ambizioso: entro il 2026 si punta ad aver prodotto e venduto 100.000 moto elettriche, un risultato che sarà possibile anche grazie alla LiveWire Del Mar, se il prezzo di vendita sarà compatibile con le proposte simili presenti sul mercato.