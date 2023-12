Hyperloop One è morto, addio al treno proiettile del futuro

Era il 2014 quando Hyperloop One si poneva un obbiettivo decisamente difficile da raggiungere, ma non del tutto impossibile: collegare ad alta velocità Europa e Cina, per trasportare merci da un punto all’altro in un solo giorno. Dopo quasi 10 anni dalla nascita della società, però, il sogno è ufficialmente infranto: Hyperloop One infatti chiude i battenti, come confermato da un dipendente a Engadget in seguito a un report pubblicato da Bloomberg.

Hyperloop One nacque nel 2014 dopo che Elon Musk pubblicò un documento dove spiegava la sua visione delle tecnologie di trasporto Hyperloop. All’inizio, Hyperloop One voleva trasportare sia merci che persone attraverso capsule che viaggiavano in tubi metallici sigillati, capaci di raggiungere velocità simili a quelle degli aerei. In seguito agli investimenti di Virgin Group (la società di Richard Branson), tra il 2017 e il 2022 la società ha preso il nome di Virgin Hyperloop One, tuttavia lo scorso anno, quando Hyperloop One ha annunciato di abbandonare l’idea del trasporto passeggeri, Virgin ha deciso di togliere il proprio marchio.

Il cambio di strategia ha portato l’azienda ha concentrarsi sul trasporto di merci e al licenziamento di 100 dipendenti all’inizio del 2022. Secondo il report di Bloomberg, Hyperloop One ha affrontato diverse difficoltà finanziarie e non è mai riuscita ad ottenere un contratto per la costruzione di un sistema Hyperloop funzionante; per questo motivo, l’azienda licenzierà tutti i propri dipendenti entro il 31 dicembre e, fino ad allora, cercherà di vendere macchinari, piste di prova e tutti gli altri asset ancora in suo possesso. Dal 1 gennaio 2024 Hyperloop One cesserà di esistere e con essa finiranno anche i sogni di trasporto ultraveloce su terra, almeno per il momento.