L’alleanza tra Hyundai e Kia ha di recente portato sul mercato due auto molto interessanti come la Hyundai Ioniq 5 e la Kia EV6, ma la collaborazione tra queste due importanti realtà coreane non conosce confini, nemmeno quelli terresti: secondo quanto diffuso negli ultimi giorni, il gruppo formato da Hyundai e Kia starebbe lavorando a un progetto, in collaborazione vari istituti di ricerca, per dare vita a un rover lunare.

Il gruppo di lavoro si ritroverà nel mese di agosto, e metterà insieme le conoscenze tecniche legate all’esplorazione lungare con le tecnologie di mobilità intelligente sviluppate da Hyundai e Kia: le due case automobilistiche potranno godere del know-how specifico dell’esplorazione spaziale e potranno integrare le loro tecnologie con sistemi progettati dalle realtà governative e private con le quali hanno deciso di collaborare.

Oltre al fascino dell’esplorazione spaziale, questo progetto permetterà a Hyundai e Kia di fare grandi passi avanti nella progettazione di soluzioni di mobilità più smart e autonome da utilizzare anche sulla terra. L’ambiente lunare è particolarmente ostile, è caratterizzato da temperature particolarmente estreme (si può andare da -247°C fino a +127°C9, terreni accidentati pieni di crateri, polvere molto abrasiva e gravità ridotta: insomma, per far funzionare un rover nello spazio bisogna progettarlo con grande attenzione ai dettagli, altrimenti in poco tempo il dispositivo si ritroverà completamente consumato dall’ambiente ostile nel quale è stato spedito.

La Corea del Sud torna a far parlare di sé in ambito di esplorazione spaziale a pochi mesi di distanza dall’ultima notizia in merito: lo scorso mese di giugno lo stato coreano aveva annunciato il primo lancio di successo di un razzo spaziale prodotto interamente nel paese, e oggi probabilmente stiamo scoprendo quale sarà una delle prime missioni affidate al razzo – il processo di sviluppo del rover sarà lungo e complesso, ma viste le realtà coinvolte sarà sicuramente portato avanti nel migliore dei modi possibili.