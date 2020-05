Hyundai i20 N, diffuse le prime foto del prototipo in fase di test

Hyundai i20 N si mostra in forma ufficiale in alcune foto inedite. Versione sportiva e compatta che dovrebbe fare il suo primo debutto ufficiale nel corso dell’ estate 2020.

Arriva dunque un primo sguardo al prototipo della Hyundai i20 N protagonista dei test e immortalata sulle nevi svedesi, lungo il lago ghiacciato di Arjeplog. Al volante della sportiva i20 N il grande pilota Thierry Neuville.

“Sono stato davvero un ragazzo fortunato a provare per primo la i20 N. Un’auto molto interessante, molto precisa e molto maneggevole. I sistemi di controllo elettronici aiutano il pilota a guidare in ogni momento. Il motore sale di giri molto bene e anche il rumore è molto bello. Non vedo l’ora di guidare questa nel WRC”.

Nonostante la presenza di varie camuffature, è evidente che la nuova versione 2020 della Hyundai i20 N avrà un assetto ribassato, ruote di diametro decisamente maggiore e dischi freno più ampi, profili aerodinamici accentuati e un’ampia calandra anteriore. Per quanto riguarda il motore non si ha ancora nessuna ufficialità, ma dovrebbe essere implementato un turbo benzina 1.6 da circa 200 CV. Non è da escludere la presenza di nuovi particolari dettagli anche nell’ abitacolo.

Condizioni estreme come banco di prova dei veicoli. A tal proposito Hyundai ha colto l’occasione per effettuare un test fondamentale al perfezionamento della nuova auto. La prossima auto di casa Hyundai è destinata senza dubbio a competere con diversi avversari come Ford Fiesta ST, Volkswagen Polo GTI, Mini John Cooper Works e Toyota GR Yaris.