Secondo quanto riporta Autocar, il capo della divisione design di Hyundai, SangYup Lee, avrebbe confermato l’imminente presentazione della nuova elettrica Hyundai Ioniq 6; svelata inizialmente sotto forma di concept con il nome di Hyundai Prophecy (nella foto), di recente il design definitivo dell’auto sarebbe stato approvato.

“La Ioniq 6 ha al suo interno lo spirito di Prophecy. L’auto è più alta, visto l’utilizzo della piattaforma skateboard, e il design massimizza lo spazio all’interno. Inoltre, abbiamo apportato diverse migliorie aerodinamiche all’auto, è stato un lavoro molto lungo.”

Lo scorso agosto, tra i vari leak che ci sono stati in questi mesi, il The Korea Economic Daily aveva lasciato trapelare alcune informazioni, tra cui le dimensioni del pacco batteria – 77.4 kWh – e dettagli sul design definitivo dell’auto.

Ad oggi in realtà nessuna di queste informazioni è stata confermata, e non sappiamo se la Ioniq 6 sarà proposta in una versione con batteria più piccola, come la Ioniq 5 che è possibile acquistare con un pacco batteria da 58 kWh.

Oltre alle informazioni, in questi mesi si sono susseguite diverse foto spia dell’auto, che in tutte le occasioni era pesantemente camuffata proprio per non farci scoprire in anticipo il design dell’auto, che sarà senza dubbio uno degli aspetti più sorprendenti di quest’auto; quello che sappiamo però, è che l’auto si baserà sull’architettura E-GMP proprio come la Ioniq 5, per cui è lecito aspettarsi lo stesso impianto a 800 volt e configurazioni a singolo o doppio motore elettrico.

A giudicare dalle informazioni a disposizione, ci possiamo aspettare che la Ioniq 6 riesca a percorrere sensibilmente più strada rispetto alla Ioniq 5: se uniamo l’aerodinamica migliorata al pacco batteria leggermente più grosso (72 contro 77 kWh), si può sperare in un’auto capace di andare ancora più lontano.