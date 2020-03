Hyundai rivela Prophecy, la sua nuova Concept elettrica

Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, ed ora è ufficiale: Hyundai ha rivelato Prophecy, la sua auto elettrica concept che punta a rivoluzionare il modo di pensare le EV. Proseguendo verso l’idea di Sensuous Sportiness, l’auto segue la silhouette proporzionata in termini di dimensioni e curve, esteticamente gradevole e funzionalmente ottimizzata. SangYup Lee, HEad di Hyundai Global Design Center, ha detto:

Abbiamo creato un’altra icona che stabilisce un nuovo standard del segmento EV, oltre che spingere la visione di design del brand ancora più avanti. Una parte di quella espansione la chiamiamo Optimistic Futurism, che Prophecy porta nel suo design. Con Optimistic Futurism, il nostro obiettivo è quello di creare una connessione emotiva tra uomo e automobile.

Rimane evidente come l’idea di Sensuous Sportiness sia nelle curve dell’auto, specialmente sui due laterali. La chiusura dell’auto sul posteriore, invece, va a creare una coda elegante e raffinata, che insieme al muso rende la Prophecy un’auto davvero elegante.

Le luci pixel, già viste nella 45, sono ora state migliorate e danno un senso di “accumulo” di energia dell’auto, come ad evidenziare che questa è totalmente elettrica. Internamente l’auto è una concept, quindi sicuramente denoterà cambiamenti nella versione finale. Per ora però, possiamo vedere degli spazi ampi, un comfort totale e un sistema di guida autonoma che rimuove il volante in favore di due joystick laterali, utili sia per sterzare a destra e sinistra, oltre che utilizzare le varie impostazioni di guida.