Secondo quanto riporta la testata CarBuzz, Hyundai avrebbe registrato un nuovo brevetto negli Stati Uniti, un brevetto dedicato a chi ama le auto lussuose e confortevoli, quelle che si prendono cura dei suoi occupanti durante il viaggio: si tratta di una tecnologia pensata per dare vita a poggiatesta massaggianti, qualcosa che fino ad oggi non si era visto semplicemente perché gli elementi meccanici che compiono il massaggio sono spesso ingombranti e un po’ rumorosi, ma Hyundai ha trovato una soluzione.

Il brevetto presentato da Hyundai dovrebbe permettere alla casa coreana di creare dei poggiatesta massaggianti senza aggiungere peso né avere rumori meccanici particolari: per ottenere questo risultato, gli ingegneri di Hyundai hanno guardato alle tecnologie già esistenti nel campo dell’assorbimento di vibrazioni – per esempio ispirandosi al mondo degli ammortizzatori a regolazione variabile – e hanno fondamentalmente applicato lo stesso principio.

Il risultato è un cuscino imbottito di un liquido che reagisce agli impulsi elettrici, dotato di una serie di magneti – anch’essi azionati elettricamente – che modificano la forma del cuscino, ne aumentano o riducono la rigidità, dando vita al massaggio di cui Hyundai andava in cerca. Il fluido utilizzato è la chiave di questa soluzione, che è stato ovviamente inserito in un cuscino a tenuta ermetica ed è stato perfettamente integrato nel poggiatesta; nel liquido troviamo delle particelle metalliche di vario tipo che reagiscono in modo differente ai vari stimoli elettrici, aumentando la sua rigidità all’aumentare della quantità di corrente immessa.

Una volta messo a punto il sistema, Hyundai non ha fatto altro che creare delle sequenze di movimenti simili a quelle di un cuscino massaggiante per il collo, senza però avere bisogno di elementi meccanici in movimento. Come si diceva qualche riga più su, questa soluzione riduce drasticamente il peso finale dell’oggetto, e non è da escludere che nei prossimi anni possa venire integrata nell’intero sedile e non solo per creare dei poggiatesta massaggianti.

Ad oggi è impossibile sapere se e quando Hyundai porterà questa tecnologia sul mercato, ma quando lo farà sarà, almeno all’inizio, sui modelli high-end.