Hyundai svela il concept di Seven, il SUV elettrico del futuro

In occasione del Los Angeles Auto Show 2021 Hyundai ha deciso di svelare al mondo ‘Seven’, il concept di design a cui la compagnia coreana sta lavorando in preparazione del SUV IONIQ 7, il cui arrivo sul mercato è atteso nel 2024. Come già visto sulla IONIQ 5, che abbiamo avuto il piacere di provare qualche settimana fa, questa Seven offre ampi spazi interni e comodità, il tutto facendo uso di materiali sostenibili.

Esternamente il concept svelato da Hyudai è caratterizzato da un equilibrato mix di linee morbide e linee più tese, con enormi gruppi ottici sia all’anteriore sia al posteriore: si chiamato Parametric Pixel, e saranno la firma luminosa di Hyundai per diversi modelli a venire. Tra le caratteristiche di spicco dell’esterno ci sono senza dubbio anche i cerchi in lega, dotati di un sistema chiamato ‘Active Air Flap’; in sostanza sui cerchi sono presenti delle paratie motorizzate che possono aprirsi e chiudersi a seconda della necessità, qualora di fosse bisogno di raffreddare i freni o migliorare la resistenza aerodinamica dell’auto.

Lo spazio interno all’abitacolo è particolare e moderno, ed è stato ottenuto anche grazie alla piattaforma E-GMP – la stessa su cui si basa IONIQ 5 – in una versione con il passo lungo, ben 3,2 metri: grazie a questo dettaglio, e all’assenza di un tunnel centrale, nell’abitacolo si è creato un ambiente particolare con sedili girevoli e una panca posteriore che possono essere mossi a piacimento a seconda della modalità di guida selezionata. Nell’idea di Hyundai c’è anche un sistema di guida autonoma in cui l’abitacolo si trasforma in un vero e proprio salotto mentre l’auto raggiunge la destinazione senza bisogno di interventi.

Tra le caratteristiche che rendono la Seven interessante anche da un punto di vista ambientale, c’è senza dubbio la vernice biologica utilizzata per la carrozzeria e i materiali sostenibili utilizzati per l’interno, come il legno di bambù, la moquette fatta di plastica riciclata, le bio-resine e le vernici derivate da fonti rinnovabili.