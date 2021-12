Hyundai svela il Mobile Eccentric Droid, detto MobED

Qualche giorno fa il gruppo Hyundai Motor ha presentato un progetto innovativo, una piattaforma ipertecnologica pensata per rivoluzionare la piccola mobilità grazie all’utilizzo della robotica. Si chiama MobED, Mobile Eccentric Droid, e sarà presentata in occasione del CES 2022 che si svolgerà a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio 2022.

Il design di MobED è allo stesso tempo semplice ma molto innovativo: ci troviamo di fronte a un corpo centrale rettangolare e piatto, sorretto da 4 ruote ognuna delle quali è dotata di sospensione indipendente, così da permettere a MobED di muoversi con agilità anche su terreni irregolari. Inoltre, è in grado di regolare il suo passo e il suo angolo di sterzata, a seconda delle necessità.

Parlando del progetto MobED, il capo del team di robotica del gruppo Hyundai Motor Dong Jin Hyun ha raccontato la visione della compagnia:

“Abbiamo sviluppato la piattaforma MobED per superare i limiti incontrati dagli attuali robot di guida, sia per interni sia per esperi, massimizzando l’usabilità in città e migliorando nettamente la mobilità complessiva della piattaforma. Ora guardiamo avanti, per capire meglio quali saranno le esigenze dei clienti che vorranno acquistare la nostra piattaforma.”

MobED può vantare diverse tecnologie all’avanguardia, come il sistema di trasmissione ‘Eccentric Wheel’, 4 ruote sterzanti con angoli regolabili, impianto frenante, controllo dell’altitudine e tanto altro ancora: grazie a tutti questi sensori, MobED è in grado di mantenere una postura ottimale su qualunque tipologia di strada, mantenendo perfettamente piano il suo corpo centrale, come si può vedere dalla foto.

Le 4 ruote sterzanti gli permettono di ruotare sul posto e fare movimenti omnidirezionali, così da semplificarne l’utilizzo anche negli spazi più stretti.

MobED misura 67 cm di lunghezza, 60cm di larghezza e 33cm di altezza, e pesa 50kg; il passo si può estendere fino a 65cm per migliorare la stabilità ad alte velocità, e può scendere fino a 45cm per le manovre nello stretto. Per ora la velocità massima è di 30 km/h, mentre la batteria da 2 kWh installata consente circa 4 ore di utilizzo.